Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В «Урале» высказались о возможном увольнении Березуцкого

Сегодня, 08:30
2

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что не будет увольнять главного тренера Василия Березуцкого.

«Возможная отставка Березуцкого вне зависимости от результатов стыков? Слухи не комментирую. У нас отличные отношения с Василием. Вижу, какую хорошую работу он проводит со своим тренерским штабом.

Ни о какой отставке речь не идет. Ребята относятся к нему с большим уважением. Это большой футболист. Может быть, где-то не хватает опыта, но а когда ему набираться? Он хороший тренер», – сказал Иванов.

  • Березуцкий возглавляет «Урал» с декабря 2025 года.
  • Екатеринбургская команда проиграла дома «Динамо Мх» в первом переходном матче РПЛ.

Еще по теме:
Березуцкий – о голе «Динамо Мх» в ворота «Урала»: «Вижу, что его не было» 5
ЦСКА посоветовали тренерский штаб, который зайдeт всем 5
Экс-игрок ЦСКА назвал российского тренера, который выступил бы лучше Челестини
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Березуцкий Василий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
boris63
1779428277
Просто Васе время не хватило, на следующий год покажет результат.
Ответить
TomskFan
1779430581
Нее Васе надо, что бы дали еще сезон работы. эт важно, и там уже либо будет результат, либо ни куя.
Ответить
Главные новости
Реакция Луиса Энрике на уход Гвардиолы из «Сити»: «Не верю и не хочу верить»
13:55
«Это было охренительно весело»: прощальный пост Гвардиолы с «Манчестер Сити»
13:43
1
Стала известна судьба Жиркова и Шаронова после ухода Гусева из «Динамо»
13:33
Фото«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении главного тренера
13:18
1
«Манчестер Сити» объявил об уходе Гвардиолы – он возглавлял клуб 10 лет
13:14
1
Семин прокомментировал уход Гусева из «Динамо»
12:47
2
Легионер «Локомотива» продлит контракт с удвоением зарплаты
12:36
1
Арбелоа объявил об уходе из «Реала»
12:23
Сборная Англии назвала итоговый состав на ЧМ-2026 – турнир пропустят звезды «Челси», «Сити» и «Реала»
12:10
7
Гусев прокомментировал свой уход из «Динамо»
11:38
10
Все новости
Все новости
Семин прокомментировал уход Гусева из «Динамо»
12:47
2
Легионер «Локомотива» продлит контракт с удвоением зарплаты
12:36
1
Газзаев раскрыл имя нового главного тренера «Динамо»
11:51
2
Рейтинг самых глупых кадровых решений сезона РПЛ
11:47
7
Гусев прокомментировал свой уход из «Динамо»
11:38
10
Карпин получит крупную сумму, если Россию допустят к отбору Евро-2028
11:35
2
Билялетдинов оценил возможный переход Батракова в «ПСЖ»
11:30
Бубнов рассказал, что будет с «Балтикой» в следующем сезоне
11:26
6
«Динамо» объявило об уходе Гусева
11:04
21
Пименов назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ – он из «Зенита»
09:52
1
У Кокорина есть несколько предложений из России, но они ему не интересы
09:42
7
Павлюченко – об Акинфееве: «Мог пять раз выиграть Лигу чемпионов с «Реалом»
09:24
19
Талалаев заявил, что «Балтика» стала играть хуже из-за своих болельщиков
08:42
17
В «Урале» высказались о возможном увольнении Березуцкого
08:30
2
СпецпроектТолько фанаты РПЛ наберут 10/10: угадайте московский клуб по факту
08:15
4
Не играющий с октября Самошников принял решение по будущему в «Спартаке»
01:42
18
Жена Соболева сделала надменное заявление о чемпионстве «Зенита»
01:27
14
Первый летний новичок «Зенита» проходит медосмотр в Петербурге
00:40
4
Кузяев может покинуть «Рубин» и вернуться в Европу
00:14
13
Талалаев зарабатывает на трансферах «Балтики»
Вчера, 22:52
17
«Зенит» начал переговоры о трансфере бразильского защитника
Вчера, 22:34
8
«Спартак» не оправдал ожиданий Павлюченко
Вчера, 22:13
11
«Трабзонспор» назвал «Зениту» цену на Фелипе Аугусто
Вчера, 21:11
4
Семак сказал, чем уникально чемпионство «Зенита»
Вчера, 20:57
Дурану не разрешили тренироваться со сборной Колумбии
Вчера, 20:45
4
Илья Мэддисон – о новом тренере «Динамо»: «Даже хуже Карпина»
Вчера, 19:54
12
ВидеоГазизов оценил скандальный гол в матче «Урал» – «Динамо Мх»
Вчера, 19:37
Орлов объяснил, почему Карпин не вызвал Соболева в сборную России
Вчера, 19:25
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 