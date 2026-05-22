В «Урале» высказались о возможном увольнении Березуцкого

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что не будет увольнять главного тренера Василия Березуцкого.

«Возможная отставка Березуцкого вне зависимости от результатов стыков? Слухи не комментирую. У нас отличные отношения с Василием. Вижу, какую хорошую работу он проводит со своим тренерским штабом.

Ни о какой отставке речь не идет. Ребята относятся к нему с большим уважением. Это большой футболист. Может быть, где-то не хватает опыта, но а когда ему набираться? Он хороший тренер», – сказал Иванов.