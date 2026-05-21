Тино Коста: «Я хорошо живу во многом благодаря контракту со «Спартаком»

Бывший полузащитник «Спартака» Тино Коста признал, что согласился играть в России из-за денег.

«В моей карьере было несколько этапов. Сначала этап борьбы – когда играешь за небольшие клубы и пытаешься заявить о себе. Затем этап известности – это было время в «Валенсии», Лига чемпионов, чемпионат Испании, сборная Аргентины…

Но футбол – такая же работа, как и любая другая, и после нее нужно жить. Поэтому был и этап заработка денег – тогда мне пришлось уехать [в Россию].

Мне не страшно и не стыдно об этом говорить. Потому что сегодня я живу хорошо во многом благодаря контракту, который подписал в России.

Я понимал, что потеряю место в сборной Аргентины, но в финансовом плане я и моя семья выиграют. От такого предложения не отказываются», – сказал Коста.