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Тино Коста
Тино Коста
Завершил карьеру
9 января 1985 (41), Буэнос-Айрес
#8 | Полузащитник
176 см | 75 кг
Аргентина
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Публикации
Тино Коста: «Я хорошо живу во многом благодаря контракту со «Спартаком»
21 мая
9
Экс-спартаковец Коста провел последний матч в карьере
2024.05.11 11:08
1
Дмитрий Комбаров: «Запомнилась массовая драка с иностранцами в «Спартаке». Провокатор Тино Коста прыгнул в Кирилла, брат не стал терпеть»
2019.12.25 14:49
6
Экс-спартаковец Тино Коста продолжит карьеру в испанской Сегунде
2017.08.02 00:06
1
Фото
Тино Коста подписал с «Сан-Лоренсо» трехлетний контракт
2016.07.25 23:18
Тино Коста расторг договор со «Спартаком»
2016.07.08 20:20
10
Тино Коста может вернуться в «Спартак»
2016.06.11 06:49
5
Агент: «В «Спартаке» тренер не поменялся? Что ж, все равно не исключаю возвращения Тино Косты»
2016.06.10 19:30
4
Тино Коста перейдет в «Сан-Лоренсо»
2016.06.05 17:54
«Фиорентина» вернет Косту «Спартаку»
2016.04.20 11:20
5
«Фиорентина» заплатила «Спартаку» полмиллиона за аренду Косты
2016.02.06 15:19
2
Официально
Официально: «Фиорентина» арендовала Косту у «Спартака»
2016.01.21 23:48
1
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2016.01.18 14:45
8
Тино Коста перейдет в «Фиорентину»
2016.01.11 14:06
1
Тино Коста выбыл на полтора месяца
2015.09.15 16:57
1
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