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Тино Коста
Статистика
Тино Коста - статистика
Завершил карьеру
9 января 1985 (41), Буэнос-Айрес
#8 | Полузащитник
176 см | 75 кг
Аргентина
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Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2017/2018
Италия. Серия А 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Турнир четырех 2013
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
12
0
0
4
0
Фиорентина
7
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Лацио
2 : 4
15.05.2016
Фиорентина
80' - 90'
89'
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
0 : 0
08.05.2016
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кьево
0 : 0
30.04.2016
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Фиорентина
1 : 2
24.04.2016
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
2 : 1
20.04.2016
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Фиорентина
3 : 1
17.04.2016
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Эмполи
2 : 0
10.04.2016
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Фиорентина
1 : 1
03.04.2016
Сампдория
1' - 70'
Италия. Серия А, 30 тур
Фрозиноне
0 : 0
20.03.2016
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Фиорентина
1 : 1
13.03.2016
Верона
1' - 56'
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
4 : 1
04.03.2016
Фиорентина
1' - 90'
88'
Италия. Серия А, 27 тур
Фиорентина
1 : 1
29.02.2016
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Аталанта
2 : 3
21.02.2016
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
2 : 1
14.02.2016
Интер
87' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
0 : 0
31.01.2016
Фиорентина
56' - 90'
82'
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
2 : 0
24.01.2016
Торино
67' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Дженоа
0 : 1
12.12.2015
Болонья
1' - 54'
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
1 : 0
05.12.2015
Дженоа
1' - 90'
29'
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
1 : 2
29.11.2015
Карпи
1' - 60'
Италия. Серия А, 13 тур
Дженоа
2 : 1
22.11.2015
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Фрозиноне
2 : 2
08.11.2015
Дженоа
1' - 61'
13'
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
0 : 0
01.11.2015
Наполи
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 10 тур
Торино
3 : 3
28.10.2015
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Эмполи
2 : 0
24.10.2015
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
3 : 2
18.10.2015
Кьево
1' - 78'
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 0
12.09.2015
Дженоа
1' - 55'
54'
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
2 : 0
30.08.2015
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Палермо
1 : 0
23.08.2015
Дженоа
1' - 83'
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