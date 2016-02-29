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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Наполи
Фиорентина - Наполи: обзор матча 29 февраля 2016
Фиорентина
29.02.2016, понедельник, 23:00
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 1
Завершен
Наполи
6'
М. Алонсо
7'
Г. Игуаин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Наполи
Замена
Й. Иличич
️️️️
М. Бадель
90'
90'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Г. Игуаин
77'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Х. Кальехон
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
М. Фернандес
69'
67'
Замена
Д. Лопес
️️️️
Аллан
54'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
7'
ГОЛ! 1:1!
Г. Игуаин
ГОЛ! 1:0!
М. Алонсо
Пас отдал
Б. Валеро
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
14
Матиас Фернандес
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
8
Тино Коста
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
5
Давид Лопес
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-4-1-1
16
Тэтэрушану
3
Алонсо
2
Гонсало
13
Астори
14
Ронкалья
14
Фернандес
15
Весино
6
Валеро
47
Бадель
37
Тельо
9
Калинич
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
3
Кулибали
39
Альбиоль
13
Гулам
17
Гамшик
21
Жоржиньо
25
Аллан
10
Инсинье
7
Кальехон
9
Игуаин
14
Фернандес
10
Бернардески
10
Бернардески
14
Фернандес
47
Бадель
72
Иличич
72
Иличич
47
Бадель
25
Аллан
5
Лопес
5
Лопес
25
Аллан
7
Кальехон
10
Мертенс
10
Мертенс
7
Кальехон
9
Игуаин
11
Габбиадини
11
Габбиадини
9
Игуаин
Остались в запасе
Фиорентина
Наполи
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
8
Тино Коста
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
8
Тино Коста
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Фиорентина - Наполи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD
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