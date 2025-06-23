Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Дрис Мертенс
Дрис Мертенс
Завершил карьеру
6 мая 1987 (39), Левен
#10 | Нападающий
169 см | 61 кг
Бельгия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Лучший бомбардир в истории «Наполи» объявил о завершении карьеры
2025.06.23 17:25
1
Видео
Маленький сын Мертенса трогательно отпраздновал с фанатами победу «Галатасарая» в дерби
2024.02.12 10:34
2
Лукаку побил рекорд Лиги чемпионов
2023.02.23 08:44
Фото
«Галатасарай» объявил о подписании Торрейры и Мертенса
2022.08.08 22:30
Стало известно, где продолжит карьеру лучший бомбардир в истории «Наполи» Мертенс
2022.08.07 00:51
1
Стала известна причина, по которой Мертенс не перейдет в «Ювентус»
2022.08.03 17:59
2
«Ювентус» может подписать лучшего бомбардира в истории «Наполи»
2022.07.31 12:54
1
Фото
«Наполи» объявил об уходе лучшего бомбардира в истории клуба. Он был в команде девять лет
2022.07.24 12:51
3
«Рома» ведет переговоры с лучшим бомбардиром в истории «Наполи» Мертенсом
2022.06.11 22:36
Мертенс готов в три раза снизить зарплату, чтобы остаться в «Наполи». Он лучший бомбардир в истории клуба
2022.04.27 12:03
Мертенс обсуждает с ПСВ возвращение в клуб
2022.01.05 19:34
Семенов, Баринов, Жирков – в основе сборной России на матч с Бельгией; Куртуа, Мертенс, Лукаку выйдут у бельгийцев
2021.06.12 20:40
8
Мертенс может стать одноклубником Головина в «Монако»
2021.05.10 10:46
Мертенс повторил рекорд «Наполи» по голам в Серии А
2021.04.22 23:35
Семеду, де Йонг, Гризманн – в основе «Барселоны» на матч с «Наполи»; Гаттузо выпустил Инсинье, Мертенса, Кальехона
2020.08.08 20:59
Серия А. «Наполи» и «Милан» забили по два мяча
2020.07.13 01:13
1
Фото
«Наполи» продлил контракт с лучшим бомбардиром в истории клуба Мертенсом
2020.06.17 23:01
Максимович, Мертенс, Кальехон – в основе «Наполи» на финал Кубка; Буффон, Дибала, Роналду сыграют у «Ювентуса»
2020.06.17 21:13
3
Певец Саннино: «Мертенс не перешел в «Зенит», потому что ненавидит холод»
2020.06.16 17:33
3
Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории «Наполи»
2020.06.13 23:40
Максимович, Мертенс, Инсинье – в основе «Наполи» на матч с «Интером»; Эриксен, Лукаку, Мартинес сыграют у миланцев
2020.06.13 21:30
Het Nieuwsblad: Мертенс отказал «Барселоне»
2020.06.13 15:48
Мертенс останется в «Наполи». Он отказал «Челси»
2020.06.06 10:44
«Интер» готов платить Кавани 5 миллионов. Его зарплата в «ПСЖ» – 16 миллионов
2020.05.21 15:21
Журналист ди Марцио: «Интер» начал переговоры по Кавани»
2020.05.19 23:31
3
Лукаку уговаривает Мертенса, Менье и Вертонгена перейти в «Интер»
2020.05.17 12:59
2
Фото
Transfermarkt составил сборную из свободных агентов на лето 2020 года. Кавани, Мертенс, Виллиан – в составе
2020.05.17 09:50
Трансфер Азмуна в «Наполи» зависит от Мертенса
2020.05.10 11:24
1
Агент: «Лэмпард звонит Мертенсу почти каждый день»
2020.04.28 18:51
«Ливерпуль» заинтересован в Мертенсе
2020.04.25 23:55
1
2
3
4
5
Главные новости
Мостовой прокомментировал нежелание клубов приглашать его на работу
11:58
1
«Зажали мне 60 тысяч»: Аршавин впервые откровенно рассказал, почему не перешел в «Спартак»
11:48
2
В Турции разъярены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
11:43
Дзюба откровенно ответил на вопрос о своем будущем
10:59
2
Названо главное разочарование старта сезона РПЛ
10:41
В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
09:22
1
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Генич раскрыл, какой трансфер внутри РПЛ сорвался в последний день летнего ТО
01:45
Ташуев: «У «Спартака» есть одна проблема»
01:35
7
В Турции объяснили, почему Батраков не вышел в старте «Галатасарая» на матч с «Трабзонспором»
00:57
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+