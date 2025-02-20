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Дрис Мертенс
Статистика
Дрис Мертенс - статистика
Завершил карьеру
6 мая 1987 (39), Левен
#10 | Нападающий
169 см | 61 кг
Бельгия
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Чемпионат Голландии 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Галатасарай
9
1
6
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Галатасарай
2 : 2
20.02.2025
АЗ Алкмаар
1' - 46'
Лига Европы, 1/16 финала
АЗ Алкмаар
4 : 1
13.02.2025
Галатасарай
1' - 56'
Лига Европы, 8 тур
Аякс
2 : 1
30.01.2025
Галатасарай
1' - 69'
Лига Европы, 7 тур
Галатасарай
3 : 3
21.01.2025
Динамо К
1' - 90'
6'
Лига Европы, 6 тур
Мальме
2 : 2
12.12.2024
Галатасарай
1' - 73'
56'
Лига Европы, 5 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
28.11.2024
Галатасарай
1' - 90'
43'
84'
Лига Европы, 4 тур
Галатасарай
3 : 2
07.11.2024
Тоттенхэм
1' - 73'
31, 39'
16'
Лига Европы, 3 тур
Галатасарай
4 : 3
23.10.2024
Эльфсборг
1' - 74'
28'
Лига Европы, 2 тур
РФШ
2 : 2
03.10.2024
Галатасарай
1' - 86'
12'
Лига Европы, 1 тур
Галатасарай
3 : 1
25.09.2024
ПАОК
1' - 78'
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