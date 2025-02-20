Статистика по турнирам

Лига Европы 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Суперкубок Турции 2024 Турция. Суперлига 2024/2025 Лига Европы 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Турция. Суперлига 2023/2024 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Турция. Суперлига 2022/2023 Чемпионат мира 2022 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Лига Европы 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Суперкубок Италии 2020 Чемпионат Европы 2020 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Италия. Серия А 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Суперкубок Италии 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Голландия. Эредивизие 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Голландия. Эредивизие 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Чемпионат Голландии 2009/2010