Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЗ Алкмаар - Галатасарай
АЗ Алкмаар - Галатасарай: обзор матча 28 ноября 2024
АЗ Алкмаар
28.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 5 тур
1 : 1
Завершен
Галатасарай
2'
С. Мейнанс
43'
В. Осимхен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Галатасарай
90'
+4
Желтая карточка
Ю. Акгюн
Вторая желтая
К. Смит
90'
+2
89'
Желтая карточка
Д. Санчес
88'
Желтая карточка
В. Осимхен
Желтая карточка
К. Смит
88'
86'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
Г. Сара
86'
Замена
Б. Кутлу
️️️️
Б. Йилмаз
86'
Замена
Э. Йелерт
️️️️
Ю. Акгюн
84'
Желтая карточка
Д. Мертенс
Замена
М. Мердинк
️️️️
Т. Пэррот
80'
Желтая карточка
Т. Пэррот
73'
Замена
Д. Касиус
️️️️
М. Лахдо
71'
Замена
К. Смит
️️️️
З. Бурместер
71'
64'
Замена
К. Демирбай
️️️️
М. Батшуайи
Замена
D. Kwakman
️️️️
Й. Класи
46'
Замена
Э. Поку
️️️️
Р. ван Боммел
46'
43'
ГОЛ! 1:1!
В. Осимхен
Пас отдал
Д. Мертенс
Желтая карточка
Р. ван Боммел
6'
ГОЛ! 1:0!
С. Мейнанс
Пас отдал
С. Майкума
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
41
Йерун Зут
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
2
Сейя Майкума
ПЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
7
Рубен ван Боммел
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
8
Йорди Класи
(К)
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К)
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
17
Кристиян Белич
ОП
21
Dave Kwakman
ЦП
10
Кес Смит
ЦП
42
Джейден Аддаи
ПВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Галатасарай
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
65
Kadir Subaşi
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
8
Эфе Акман
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
73
Берат Луш
ЦФ
68
Ялын Дилек
ЦФ
3-1-3-2-1
41
Зут
3
Вольфе
5
Пенетра
2
Майкума
6
Коопмейнерс
8
Класи
10
Бурместер
21
Мейнанс
7
ван Боммел
15
Лахдо
19
Пэррот
3-1-2-1-3
16
Муслера
6
Санчес
25
Нельссон
42
Бартакжи
34
Торрейра
11
Акгюн
8
Сара
53
Йилмаз
10
Мертенс
45
Осимхен
44
Батшуайи
15
Лахдо
30
Касиус
30
Касиус
15
Лахдо
8
Класи
21
21
8
Класи
10
Бурместер
10
Смит
10
Смит
10
Бурместер
7
ван Боммел
17
Поку
17
Поку
7
ван Боммел
19
Пэррот
9
Мердинк
9
Мердинк
19
Пэррот
11
Акгюн
12
Йелерт
12
Йелерт
11
Акгюн
44
Батшуайи
26
Демирбай
26
Демирбай
44
Батшуайи
53
Йилмаз
10
Кутлу
10
Кутлу
53
Йилмаз
8
Сара
22
Зиеш
22
Зиеш
8
Сара
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Галатасарай
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
17
Кристиян Белич
ОП
42
Джейден Аддаи
ПВ
Главный тренер
Мартен Мартенс
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
65
Kadir Subaşi
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
73
Берат Луш
ЦФ
68
Ялын Дилек
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
17
Кристиян Белич
ОП
42
Джейден Аддаи
ПВ
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
65
Kadir Subaşi
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
73
Берат Луш
ЦФ
68
Ялын Дилек
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча АЗ Алкмаар - Галатасарай
3
1
4
Всего ударов по воротам
12
19
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
15
10
Офсайды
2
2
Количество передач
383
547
Сейвы
4
4
Точность передач %
73
82
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
1.7
2.15
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
1 : 1
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
1 : 1
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Орациу Феснич
(Клуж-Напока)
Стадион:
АФАС Штадион
Новости команд
Все
АЗ Алкмаар
Галатасарай
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Галатасарая» на победу в матче 13-го тура
10:08
В «Галатасарае» заявили о всеобщей любви к Батракову
Вчера, 15:33
1
«Галатасарай» продаст игрока сборной Бразилии ради Кисляка
Вчера, 14:00
2
Батраков сходил на свадьбу к игроку «Галатасарая», которым интересуются топ-клубы РПЛ
Вчера, 10:11
2
Глеб охарактеризовал Батракова
Вчера, 08:30
«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаар» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Галатасарая» на победу в матче 13-го тура
10:08
В «Галатасарае» заявили о всеобщей любви к Батракову
Вчера, 15:33
1
«Галатасарай» продаст игрока сборной Бразилии ради Кисляка
Вчера, 14:00
2
Батраков сходил на свадьбу к игроку «Галатасарая», которым интересуются топ-клубы РПЛ
Вчера, 10:11
2
Глеб охарактеризовал Батракова
Вчера, 08:30
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+