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Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
Спарта - АЗ Алкмаар
Спарта - АЗ Алкмаар: обзор матча 19 марта 2026
Спарта
19.03.2026, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
0 : 4
Первый матч – 1 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
8'
И. Йенсен
58'
Т. Пэррот
62'
С. Мейнанс
73'
Р. Даал
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - АЗ Алкмаар
Завершен
Желтая карточка
Албион Ррахмани
(подножка)
86'
Желтая карточка
Ян Кухта
(грубость)
81'
81'
Замена
Весли Патати
️️️️➡️️
Исак Йенсен
81'
Замена
Ибрахим Садик
️️️️➡️️
Ро-Занжело Даал
Замена
Сантьяго Энеме
️️️️➡️️
Ян Кухта
81'
Замена
Гаранг Куоль
️️️️➡️️
Каан Кайринен
81'
76'
Замена
Matej Sin
️️️️➡️️
Кес Смит
76'
Замена
Мекс Мердинк
️️️️➡️️
Трой Пэррот
73'
ГОЛ! 0:4!
Ро-Занжело Даал
Пас отдал
Трой Пэррот
Замена
Филип Панак
️️️️➡️️
Павел Кадержабек
68'
Замена
Албион Ррахмани
️️️️➡️️
Matyáš Vojta
67'
Гол отменен - офсайд
Matyáš Vojta
67'
66'
Замена
Элайджа Дейкстра
️️️️➡️️
Денсо Касиус
62'
ГОЛ! 0:3!
Свен Мейнанс
Пас отдал
Кес Смит
60'
Желтая карточка
Денсо Касиус
(подножка)
58'
ГОЛ! 0:2!
Трой Пэррот
Пас отдал
Денсо Касиус
55'
Желтая карточка
Исак Йенсен
Замена
Лукаш Гараслин
️️️️➡️️
Энди Ирвинг
54'
53'
Гол отменен - офсайд
Свен Мейнанс
45'
+1'
8'
ГОЛ! 0:1!
Исак Йенсен
Пас отдал
Кес Смит
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
44
Якуб Суровчик
ВР
16
Uchenna Aririerisim
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
(К)
ЦЗ
17
Оливер Сонне
ПЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
38
Hugo Sochurek
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
7
Джон Меркадо
ПВ
10
Ян Кухта
ЦФ
29
Matyáš Vojta
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
АЗ Алкмаар
41
Йерун Зут
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
26
Кес Смит
ЦП
10
Свен Мейнанс
(К)
ПП
17
Исак Йенсен
ЛВ
27
Ро-Занжело Даал
ЛФ
9
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Спарта
60
Pedro Antonio Rodriguez
ВР
25
Асгер Серенсен
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
32
Sebastian Pech
ЦЗ
22
Лукаш Гараслин
ЛВ
5
Сантьяго Энеме
ЛВ
36
Гаранг Куоль
ПВ
9
Албион Ррахмани
ЦФ
61
Daniel Kerl
ЦФ
35
Lewis Azaka
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
18
R. Ichihara
ЦЗ
23
Billy van Duijl
ЦЗ
4
Максим Деккер
ЦЗ
22
Элайджа Дейкстра
ПЗ
20
Каспер Богард
ОП
33
Matej Sin
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
11
Ибрахим Садик
ПВ
24
A. Oufkir
ЦФ
35
Мекс Мердинк
ЦФ
4-3-1-2
44
Суровчик
17
Сонне
16
30
Зелены
3
Кадержабек
18
Ирвинг
38
6
Кайринен
7
Меркадо
29
10
Кухта
4-1-2-1-2
41
Зут
30
Касиус
3
Гос
5
Пенетра
34
де Вит
6
Коопмейнерс
10
Мейнанс
26
Смит
17
Йенсен
9
Пэррот
27
Даал
3
Кадержабек
27
Панак
27
Панак
3
Кадержабек
18
Ирвинг
22
Гараслин
22
Гараслин
18
Ирвинг
10
Кухта
5
Энеме
5
Энеме
10
Кухта
6
Кайринен
36
Куоль
36
Куоль
6
Кайринен
29
9
Ррахмани
9
Ррахмани
29
30
Касиус
22
Дейкстра
22
Дейкстра
30
Касиус
26
Смит
33
33
26
Смит
17
Йенсен
7
Патати
7
Патати
17
Йенсен
27
Даал
11
Садик
11
Садик
27
Даал
9
Пэррот
35
Мердинк
35
Мердинк
9
Пэррот
Остались в запасе
Спарта
АЗ Алкмаар
60
Pedro Antonio Rodriguez
ВР
25
Асгер Серенсен
ЦЗ
32
Sebastian Pech
ЦЗ
61
Daniel Kerl
ЦФ
35
Lewis Azaka
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
18
R. Ichihara
ЦЗ
23
Billy van Duijl
ЦЗ
4
Максим Деккер
ЦЗ
20
Каспер Богард
ОП
24
A. Oufkir
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
60
Pedro Antonio Rodriguez
ВР
25
Асгер Серенсен
ЦЗ
32
Sebastian Pech
ЦЗ
61
Daniel Kerl
ЦФ
35
Lewis Azaka
ЦФ
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
18
R. Ichihara
ЦЗ
23
Billy van Duijl
ЦЗ
4
Максим Деккер
ЦЗ
20
Каспер Богард
ОП
24
A. Oufkir
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Спарта - АЗ Алкмаар
2
2
Всего ударов по воротам
6
16
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
1
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
8
11
Офсайды
2
1
Количество передач
376
498
Сейвы
1
1
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
0
8
xG (ожидаемые голы)
0.72
1.97
xGP (предотвращенные голы)
0.56
0.56
Информация о матче
Главный судья:
Срджан Йованович
(Калуджерица)
Стадион:
Дженерали Арена
Посещаемость:
18102
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2
В пражском дерби фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты»
10 мая, 11:39
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Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня, 12:08
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая, 09:09
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая, 14:10
1
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
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17.05.2026
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АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
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Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Спарта
0 : 0
12.05.2026
Виктория
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Фейеноорд
1 : 1
10.05.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Спарта
2 : 1
24.05.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Слован
0 : 2
17.05.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Спарта
0 : 0
12.05.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Спарта
2 : 0
03.05.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Богемианс 1905
2 : 0
25.04.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Фейеноорд
1 : 1
10.05.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
АЗ Алкмаар
2 : 2
03.05.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
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