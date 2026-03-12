Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
АЗ Алкмаар - Спарта
АЗ Алкмаар - Спарта: обзор матча 12 марта 2026
АЗ Алкмаар
12.03.2026, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
2 : 1
Ответный матч – 4 : 0
Завершен
Спарта
29'
Т. Пэррот
87'
Т. Пэррот
50'
M. Vojta
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Спарта
Завершен
90'
+5
Желтая карточка
Павел Кадержабек
(задержка)
90'
+5'
ГОЛ! 2:1!
Трой Пэррот
Пас отдал
Ро-Занжело Даал
87'
79'
Желтая карточка
Ярослав Зелены
(задержка)
76'
Замена
Павел Кадержабек
️️️️➡️️
Лукаш Гараслин
76'
Замена
Ян Кухта
️️️️➡️️
Matyáš Vojta
Замена
Весли Патати
️️️️➡️️
Исак Йенсен
69'
Замена
Элайджа Дейкстра
️️️️➡️️
Денсо Касиус
59'
50'
ГОЛ! 1:1!
Matyáš Vojta
Пас отдал
Энди Ирвинг
Желтая карточка
Денсо Касиус
49'
48'
Желтая карточка
Каан Кайринен
(задержка)
46'
Замена
Сиверт Маннсверк
️️️️➡️️
Филип Панак
46'
Замена
Джон Меркадо
️️️️➡️️
Гаранг Куоль
45'
+1'
32'
Замена
Uchenna Aririerisim
️️️️➡️️
Матей Ринеш
31'
Травма
Матей Ринеш
ГОЛ! 1:0!
Трой Пэррот
Пас отдал
Ро-Занжело Даал
29'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
26
Кес Смит
ЦП
10
Свен Мейнанс
(К)
ПП
17
Исак Йенсен
ЛВ
27
Ро-Занжело Даал
ЛФ
9
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Спарта
44
Якуб Суровчик
ВР
19
Адам Севински
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
17
Оливер Сонне
ПЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
11
Матей Ринеш
ЛВ
22
Лукаш Гараслин
(К)
ЛВ
36
Гаранг Куоль
ПВ
29
Matyáš Vojta
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
18
R. Ichihara
ЦЗ
23
Billy van Duijl
ЦЗ
22
Элайджа Дейкстра
ПЗ
20
Каспер Богард
ОП
33
Matej Sin
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
11
Ибрахим Садик
ПВ
35
Мекс Мердинк
ЦФ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
24
A. Oufkir
ЦФ
Спарта
60
Pedro Antonio Rodriguez
ВР
16
Uchenna Aririerisim
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
38
Hugo Sochurek
ЦП
7
Джон Меркадо
ПВ
10
Ян Кухта
ЦФ
61
Daniel Kerl
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Овусу-Одуро
34
де Вит
3
Гос
5
Пенетра
30
Касиус
6
Коопмейнерс
26
Смит
10
Мейнанс
17
Йенсен
27
Даал
9
Пэррот
4-2-3-1
44
Суровчик
17
Сонне
27
Панак
30
Зелены
19
Севински
18
Ирвинг
6
Кайринен
36
Куоль
11
Ринеш
22
Гараслин
29
30
Касиус
22
Дейкстра
22
Дейкстра
30
Касиус
17
Йенсен
7
Патати
7
Патати
17
Йенсен
11
Ринеш
16
16
11
Ринеш
22
Гараслин
3
Кадержабек
3
Кадержабек
22
Гараслин
27
Панак
20
Маннсверк
20
Маннсверк
27
Панак
36
Куоль
7
Меркадо
7
Меркадо
36
Куоль
29
10
Кухта
10
Кухта
29
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Спарта
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
18
R. Ichihara
ЦЗ
23
Billy van Duijl
ЦЗ
20
Каспер Богард
ОП
33
Matej Sin
ЦП
11
Ибрахим Садик
ПВ
35
Мекс Мердинк
ЦФ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
24
A. Oufkir
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
60
Pedro Antonio Rodriguez
ВР
38
Hugo Sochurek
ЦП
61
Daniel Kerl
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
18
R. Ichihara
ЦЗ
23
Billy van Duijl
ЦЗ
20
Каспер Богард
ОП
33
Matej Sin
ЦП
11
Ибрахим Садик
ПВ
35
Мекс Мердинк
ЦФ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
24
A. Oufkir
ЦФ
Остались в запасе
60
Pedro Antonio Rodriguez
ВР
38
Hugo Sochurek
ЦП
61
Daniel Kerl
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча АЗ Алкмаар - Спарта
1
3
Всего ударов по воротам
27
6
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
11
15
Офсайды
2
1
Количество передач
445
350
Сейвы
1
5
Точность передач %
81
80
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
4.04
0.97
xGP (предотвращенные голы)
0.69
0.69
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Гисхамер
(Бюрмос)
Стадион:
АФАС Штадион
Посещаемость:
14013
Новости команд
Все
АЗ Алкмаар
Спарта
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня, 12:08
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая, 09:09
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая, 14:10
1
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая, 09:10
В пражском дерби фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты»
10 мая, 11:39
2
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня, 12:08
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая, 09:09
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая, 14:10
1
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая, 09:10
Определился победитель Кубка Нидерландов – у клуба первый трофей за 13 лет
20 апреля, 08:18
2
В пражском дерби фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты»
10 мая, 11:39
2
«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта, 21:50
«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.2
18 марта, 09:00
«АЗ Алкмаар» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта, 19:25
«АЗ Алкмаар» – «Спарта»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 2.15
11 марта, 09:11
Больше новостей
Последние матчи
Все
АЗ Алкмаар
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Спарта
2 : 1
24.05.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Слован
0 : 2
17.05.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Спарта
0 : 0
12.05.2026
Виктория
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Фейеноорд
1 : 1
10.05.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Фейеноорд
1 : 1
10.05.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
АЗ Алкмаар
2 : 2
03.05.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 0
23.04.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Кубок, Финал
АЗ Алкмаар
5 : 1
19.04.2026
НЕК
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Спарта
2 : 1
24.05.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Слован
0 : 2
17.05.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Спарта
0 : 0
12.05.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Спарта
2 : 0
03.05.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Богемианс 1905
2 : 0
25.04.2026
Спарта
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: