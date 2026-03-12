12.03.2026, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
Лига конференций, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Составы команд
АЗ Алкмаар
АЗ Алкмаар
4-1-2-1-2
1
Овусу-Одуро
34
де Вит
3
Гос
5
Пенетра
30
Касиус
6
Коопмейнерс
26
Смит
10
Мейнанс
17
Йенсен
27
Даал
9
Пэррот
4-2-3-1
44
Суровчик
17
Сонне
27
Панак
30
Зелены
19
Севински
18
Ирвинг
6
Кайринен
36
Куоль
11
Ринеш
22
Гараслин
29
30
Касиус
22
Дейкстра
22
Дейкстра
30
Касиус
17
Йенсен
7
Патати
7
Патати
17
Йенсен
11
Ринеш
16
16
11
Ринеш
22
Гараслин
3
Кадержабек
3
Кадержабек
22
Гараслин
27
Панак
20
Маннсверк
20
Маннсверк
27
Панак
36
Куоль
17
Меркадо
17
Меркадо
36
Куоль
29
10
Кухта
10
Кухта
29
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Спарта
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
18
R. Ichihara
ЦЗ
23
Billy van Duijl
ЦЗ
20
Каспер Богард
ОП
33
Matej Sin
ЦП
11
Ибрахим Садик
ПВ
35
Мекс Мердинк
ЦФ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
24
A. Oufkir
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
60
Pedro Antonio Rodriguez
ВР
38
Хуго Сочурек
ЦП
61
Daniel Kerl
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
18
R. Ichihara
ЦЗ
23
Billy van Duijl
ЦЗ
20
Каспер Богард
ОП
33
Matej Sin
ЦП
11
Ибрахим Садик
ПВ
35
Мекс Мердинк
ЦФ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
24
A. Oufkir
ЦФ
Остались в запасе
60
Pedro Antonio Rodriguez
ВР
38
Хуго Сочурек
ЦП
61
Daniel Kerl
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча АЗ Алкмаар - Спарта
1
3
Всего ударов по воротам
27
6
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
11
15
Офсайды
2
1
Количество передач
445
350
Сейвы
1
5
Точность передач %
81
80
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
4.04
0.97
xGP (предотвращенные голы)
0.69
0.69
Смотреть прямую трансляцию матча «АЗ Алкмаар» против «Спарты», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «АЗ Алкмаар» – «Спарта»
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Источник: «Бомбардир»