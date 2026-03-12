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  • «АЗ Алкмаар» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

«АЗ Алкмаар» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

12 марта, 19:25
АЗ Алкмаар
12.03.2026, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
2 : 1
Ответный матч – 4 : 0
Завершен
Спарта
29' Т. Пэррот 87' Т. Пэррот
50' M. Vojta
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
26
Кес Смит
ЦП
10
Свен Мейнанс
(К) ПП
17
Исак Йенсен
ЛВ
27
Ро-Занжело Даал
ЛФ
9
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Спарта
44
Якуб Суровчик
ВР
19
Адам Севински
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
17
Оливер Сонне
ПЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
11
Матей Ринеш
ЛВ
22
Лукаш Гараслин
(К) ЛВ
36
Гаранг Куоль
ПВ
29
Matyáš Vojta
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
18
R. Ichihara
ЦЗ
23
Billy van Duijl
ЦЗ
22
Элайджа Дейкстра
ПЗ
20
Каспер Богард
ОП
33
Matej Sin
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
11
Ибрахим Садик
ПВ
35
Мекс Мердинк
ЦФ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
24
A. Oufkir
ЦФ
Спарта
60
Pedro Antonio Rodriguez
ВР
16
Uchenna Aririerisim
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
38
Хуго Сочурек
ЦП
17
Джон Меркадо
ПВ
10
Ян Кухта
ЦФ
61
Daniel Kerl
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Овусу-Одуро
34
де Вит
3
Гос
5
Пенетра
30
Касиус
6
Коопмейнерс
26
Смит
10
Мейнанс
17
Йенсен
27
Даал
9
Пэррот
4-2-3-1
44
Суровчик
17
Сонне
27
Панак
30
Зелены
19
Севински
18
Ирвинг
6
Кайринен
36
Куоль
11
Ринеш
22
Гараслин
29
30
Касиус
22
Дейкстра
22
Дейкстра
30
Касиус
17
Йенсен
7
Патати
7
Патати
17
Йенсен
11
Ринеш
16
16
11
Ринеш
22
Гараслин
3
Кадержабек
3
Кадержабек
22
Гараслин
27
Панак
20
Маннсверк
20
Маннсверк
27
Панак
36
Куоль
17
Меркадо
17
Меркадо
36
Куоль
29
10
Кухта
10
Кухта
29
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Спарта
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
18
R. Ichihara
ЦЗ
23
Billy van Duijl
ЦЗ
20
Каспер Богард
ОП
33
Matej Sin
ЦП
11
Ибрахим Садик
ПВ
35
Мекс Мердинк
ЦФ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
24
A. Oufkir
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
60
Pedro Antonio Rodriguez
ВР
38
Хуго Сочурек
ЦП
61
Daniel Kerl
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
18
R. Ichihara
ЦЗ
23
Billy van Duijl
ЦЗ
20
Каспер Богард
ОП
33
Matej Sin
ЦП
11
Ибрахим Садик
ПВ
35
Мекс Мердинк
ЦФ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
24
A. Oufkir
ЦФ
Остались в запасе
60
Pedro Antonio Rodriguez
ВР
38
Хуго Сочурек
ЦП
61
Daniel Kerl
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча АЗ Алкмаар - Спарта
1
3
Всего ударов по воротам
27
6
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
11
15
Офсайды
2
1
Количество передач
445
350
Сейвы
1
5
Точность передач %
81
80
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
4.04
0.97
xGP (предотвращенные голы)
0.69
0.69

Смотреть прямую трансляцию матча «АЗ Алкмаар» против «Спарты», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «АЗ Алкмаар» – «Спарта»

«АЗ Алкмаар» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Спарта АЗ Алкмаар
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