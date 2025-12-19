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Чехия. Шанс Лига
Команды
Спарта
€ 72 млн
Спарта Прага
Прага
Чехия. Шанс Лига
Стадион:
Дженерали Арена
Сайт:
http://www.sparta.cz/
Тренер:
Ларс Фриис
Состав
Статистика
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Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Арарат-Армения» – «Спарта»: кто победит в матче 1 тура Лиги Европы 2026/2027
08:25
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Трансляция
«Лион» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2026
11 августа
«Лион» – «Спарта Прага»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026
10 августа
Трансляция
«Спарта» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026
4 августа
«Спарта Прага» – «Лион»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026
3 августа
ЦСКА вернулся к кандидатуре опорника, выбравшего «Црвену Звезду» вместо клуба РПЛ
30 июня
Видео
В пражском дерби фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты»
10 мая
2
Трансляция
«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.2
18 марта
Трансляция
«АЗ Алкмаар» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«АЗ Алкмаар» – «Спарта»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 2.15
11 марта
Фото
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Фото
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Фото
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Спарта» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.7
2025.12.17 09:03
«Университатя» – «Спарта»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.83
2025.12.10 10:26
«Риека» – «Спарта»: прогноз и ставки на матч 23 октября 2027 с коэффициентом 1.94
2025.10.22 17:52
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26
2025.08.29 01:11
1
Трансляция
«Рига» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2025
2025.08.27 18:35
«Рига» – «Спарта»: прогноз и ставки на матч 27 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.26 08:44
Трансляция
«Спарта» – «Арарат-Армения»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 августа 2025
2025.08.07 19:50
«Спарта» – «Арарат-Армения»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.65
2025.08.06 09:27
Трансляция
«Спарта» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
2025.07.31 19:50
Трансляция
«Актобе» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025
2025.07.24 17:50
Фото
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
12 команд вылетели из Лиги чемпионов и завершили евросезон
2025.01.30 01:21
1
Трансляция
«Байер» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025
2025.01.29 21:50
«Спартак» заинтересовался сербским вингером «Спарты»
2025.01.26 21:17
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