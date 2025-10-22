23 октября 2025 года в 19:45 состоится поединок основного этапа Лиги конференций. Хорватская «Риека» сыграет со «Спартой» из Праги.

«Риека»

«Риека» проводит очень слабый сезон и не только по части европейских турниров. На внутренней арене все также не особо радужно – всего лишь 7-е место в таблице чемпионата Хорватии и -11 от лидирующего «Хайдука».

Последние три игры:

Славен – Риека 1:1

Горица – Риека 1:3

Ноа – Риека 1:0

«Спарта»

Пражане классно начали выступление в Лиге конференций, размазав по газону «Шемрок Роверс» – 4:1. Форма чемпионов Чехии в национальном первенстве также впечатляет: они остаются непобеждeнными в последних пяти матчах, одержав три победы и дважды сыграв вничью.

Тренер Бриан Приске акцентирует внимание на высокоинтенсивном прессинге и быстрых переходах из обороны в атаку. Способность Приске эффективно ротировать состав, сохраняя уровень игры, будет подвергнута испытанию по мере усиления конкуренции в европейской кампании.

Последние три игры:

Словацко – Спарта 0:0

Спарта – Славия 1:1

Спарта – Шемрок 4:1

Прогноз на матч «Риека» – «Спарта»

Хорваты играют дома, но это отнюдь не гарантирует им серьезные шансы на успех. «Спарта» пребывает в куда более солидной форме и вполне может рассчитывать на три очка.

Прогноз: победа «Спарты», коэффициент -1.94. Прогноз на счет – 1:2.