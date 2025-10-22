23 октября 2025 года в 19:45 состоится поединок основного этапа Лиги конференций. Хорватская «Риека» сыграет со «Спартой» из Праги.
«Риека»
«Риека» проводит очень слабый сезон и не только по части европейских турниров. На внутренней арене все также не особо радужно – всего лишь 7-е место в таблице чемпионата Хорватии и -11 от лидирующего «Хайдука».
Последние три игры:
- Славен – Риека 1:1
- Горица – Риека 1:3
- Ноа – Риека 1:0
«Спарта»
Пражане классно начали выступление в Лиге конференций, размазав по газону «Шемрок Роверс» – 4:1. Форма чемпионов Чехии в национальном первенстве также впечатляет: они остаются непобеждeнными в последних пяти матчах, одержав три победы и дважды сыграв вничью.
Тренер Бриан Приске акцентирует внимание на высокоинтенсивном прессинге и быстрых переходах из обороны в атаку. Способность Приске эффективно ротировать состав, сохраняя уровень игры, будет подвергнута испытанию по мере усиления конкуренции в европейской кампании.
Последние три игры:
- Словацко – Спарта 0:0
- Спарта – Славия 1:1
- Спарта – Шемрок 4:1
Прогноз на матч «Риека» – «Спарта»
Хорваты играют дома, но это отнюдь не гарантирует им серьезные шансы на успех. «Спарта» пребывает в куда более солидной форме и вполне может рассчитывать на три очка.
Прогноз: победа «Спарты», коэффициент -1.94. Прогноз на счет – 1:2.