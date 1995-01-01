Сейчас нет никого печальнее Мане
Cоло Абубакара и слезы Мане. Почему Кубок Африки оживил футбол
44-летний вратарь вывел сборную Египта в финал турнира. Лидеры сборной Камеруна не поехали на Кубок Африки, но и без них команда завоевала трофей. «Бомбардир» рассказывает, почему африканский футбол – самая искренняя и чистая игра в мире, где зажигают будущие звезды РФПЛ.
«Мы были лучшими, но все равно проиграли». 5 тенденций Кубка Африки – турнира, который вы не смотрите
В этом году Кубок Африки исчез с общедоступных экранов. Но играют там по-прежнему весело. «Бомбардир» рассказывает и показывает все самое веселое, что произошло на групповом этапе забытого турнира.
Феерия звезд, танцы и другие причины, почему нельзя пропустить Кубок Африки
Европейский футбол в середине января резко обеднеет. Африканские легионеры едут на родной континент, чтобы сыграть на Кубке Африки. «Бомбардир» рассказывает, почему этот турнир – самое важное из того, что вы можете увидеть зимой.
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Экв. Гвинея
|3
|2
|1
|0
|9:3
|7
|2
|Нигерия
|3
|2
|1
|0
|3:1
|7
|3
|Кот-д'Ивуар
|3
|1
|0
|2
|2:5
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|5
|Кабо-Верде
|3
|2
|1
|0
|7:3
|7
|6
|Египет
|3
|0
|3
|0
|6:6
|3
|7
|Гана
|3
|0
|2
|1
|5:6
|2
|8
|Мозамбик
|3
|0
|2
|1
|4:7
|2
|9
|Сенегал
|3
|3
|0
|0
|8:1
|9
|10
|Камерун
|3
|1
|1
|1
|5:6
|4
|11
|Гвинея
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|12
|Гамбия
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|13
|Ангола
|3
|2
|1
|0
|6:3
|7
|14
|Буркина-Фасо
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|15
|Мавритания
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|16
|Алжир
|3
|0
|2
|1
|3:4
|2
|17
|Мали
|3
|1
|2
|0
|3:1
|5
|18
|ЮАР
|3
|1
|1
|1
|4:2
|4
|19
|Намибия
|3
|1
|1
|1
|1:4
|4
|20
|Тунис
|3
|0
|2
|1
|1:2
|2
|21
|Марокко
|3
|2
|1
|0
|5:1
|7
|22
|ДР Конго
|3
|0
|3
|0
|2:2
|3
|23
|Замбия
|3
|0
|2
|1
|2:3
|2
|24
|Танзания
|3
|0
|2
|1
|1:4
|2
|Игрок
|Команда
|Голы
|1
|Нсуе
|Экваториальная Гвинея
|5
|2
|Дала
|Ангола
|4
|3
|Мохамед
|Египет
|4
|4
|Бунеджах
|Алжир
|3
|5
|Синайоко
|Мали
|3
|Игрок
|Команда
|Пасы
|1
|Мане
|Сенегал
|3
|2
|Мачин
|Экваториальная Гвинея
|3
|3
|Н'Куду
|Камерун
|3
|4
|Фреди
|Ангола
|3
|5
|Трезеге
|Египет
|2