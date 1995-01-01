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    Марокко проиграло аутсайдеру.

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    Фишка Африки – европейские тренеры, которые гастролируют там по всем странам

    Фишка Африки – европейские тренеры, которые гастролируют там по всем странам

    Показываем в одной картинке.

    Что смотреть во время перерыва в ведущих лигах

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    Отбор к Евро-2020, женский ЧМ и еще много интересного.

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    Cоло Абубакара и слезы Мане. Почему Кубок Африки оживил футбол
    Африка

    Cоло Абубакара и слезы Мане. Почему Кубок Африки оживил футбол

    44-летний вратарь вывел сборную Египта в финал турнира. Лидеры сборной Камеруна не поехали на Кубок Африки, но и без них команда завоевала трофей. «Бомбардир» рассказывает, почему африканский футбол – самая искренняя и чистая игра в мире, где зажигают будущие звезды РФПЛ.

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    «Мы были лучшими, но все равно проиграли». 5 тенденций Кубка Африки – турнира, который вы не смотрите
    Голы и промахи

    «Мы были лучшими, но все равно проиграли». 5 тенденций Кубка Африки – турнира, который вы не смотрите

    В этом году Кубок Африки исчез с общедоступных экранов. Но играют там по-прежнему весело. «Бомбардир» рассказывает и показывает все самое веселое, что произошло на групповом этапе забытого турнира.

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    Был ли договорным самый сумасшедший матч в истории Кубка Африки?
    История

    Был ли договорным самый сумасшедший матч в истории Кубка Африки?

    Если ваша команда проигрывает к 78-й минуте 0:4 – еще не все потеряно. Сборной Мали это не помешало вырвать ничью, хотя даже семь лет спустя эта игра вспоминается не без подозрений.

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    Пять игроков Кубка Африки, которых купят за большие деньги
    Трансферы

    Пять игроков Кубка Африки, которых купят за большие деньги

    На главном турнире зимы скауты топовых команд будут просматривать потенциальных новичков. «Бомбардир» рассказывает, кому из футболистов успешная игра на Кубке Африки поможет пробиться в крутую команду.

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    Феерия звезд, танцы и другие причины, почему нельзя пропустить Кубок Африки
    Крутой турнир

    Феерия звезд, танцы и другие причины, почему нельзя пропустить Кубок Африки

    Европейский футбол в середине января резко обеднеет. Африканские легионеры едут на родной континент, чтобы сыграть на Кубке Африки. «Бомбардир» рассказывает, почему этот турнир – самое важное из того, что вы можете увидеть зимой.

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    Африка – безумие: Обамеянг ругается со своей страной, президент вмешивается в чемпионат

    Африка – безумие: Обамеянг ругается со своей страной, президент вмешивается в чемпионат

    Несколько историй про африканский футбол.

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    Турнирная таблица
    И В Н П Мячи О
    1Экв. Гвинея32109:37
    2Нигерия32103:17
    3Кот-д'Ивуар31022:53
    4Гвинея-Бисау30032:70
    5Кабо-Верде32107:37
    6Египет30306:63
    7Гана30215:62
    8Мозамбик30214:72
    9Сенегал33008:19
    10Камерун31115:64
    11Гвинея31112:34
    12Гамбия30032:70
    13Ангола32106:37
    14Буркина-Фасо31113:44
    15Мавритания31023:43
    16Алжир30213:42
    17Мали31203:15
    18ЮАР31114:24
    19Намибия31111:44
    20Тунис30211:22
    21Марокко32105:17
    22ДР Конго30302:23
    23Замбия30212:32
    24Танзания30211:42
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