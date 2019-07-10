Сборная Бенина по футболу

- 10 июля 2019
- 20:54 Кубок Африки. Сенегал обыграл Бенин и вышел в полуфинал 2
- 5 июля 2019
- 22:45 Сборная Бенина впервые в истории вышла в 1/4 финала Кубка Африки
- 22:15 Игроки сборной Марокко стоят в десять раз дороже футболистов сборной Бенина. В 1/4 финала Кубка Африки прошли бенинцы 1
- 21:53 Кубок Африки. Марокко не забила два пенальти в послематчевой серии и вылетела в 1/8 финала от Бенина
- 20:58 Зиеш на 90+6 минуте при счете 1:1 не реализовал пенальти в 1/8 финала Кубка Африки против Бенина 1
- 2 июля 2019
- 21:06 Кубок Африки. Сборная Ганы обыграла Камерун и вышла в плей-офф 2
- 30 июня 2019
- 01:00 Кубок Африки. Камерун сыграл вничью с Ганой и другие результаты
- 26 июня 2019
- 00:51 Кубок Африки. Гана в меньшинстве упустила победу над Бенином, Камерун сыграл вничью с Гвинеей 1