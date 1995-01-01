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    Результаты сборной Бенина по футболу

    Тренер Жан-Марк Нобило
    Турниры:
    Кубок африканских наций 2019, группа F
    Групповой этап, 3 тур
    		2 июля, вторник 19:00 Бенин 0:0 Камерун
    Групповой этап, 2 тур
    		29 июня, суббота 23:00 Бенин 0:0 Гвинея-Бисау
    Групповой этап, 1 тур
    		25 июня, вторник 23:00 Гана 2:2 Бенин
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