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Товарищеские матчи. Сборные
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Бенин
Новости
Новости сборной Бенина по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Тренер:
Гернот Рор
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Расписание
Таблица
Того – Бенин: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.95
8 июня
Бенин – Нигер: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.65
4 июня
Гвинея – Бенин: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.85
30 марта
Кубок Африки. Египет и Нигерия прошли в 1/4 финала
6 января
Трансляция
Египет – Бенин: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 января 2026
5 января
Египет – Бенин: прогноз и ставки на матч 5 января 2026 с коэффициентом 1.65
4 января
Определены 10 из 16 участников 1/8 финала Кубка Африки
2025.12.31 00:24
Спартаковца признали лучшим игроком матча в Кубке африканских наций
2025.12.23 19:00
2
Прогноз на точный счeт матча Марокко – Бенин: товарищеский матч, 9 июня 2025 года
2025.06.08 09:47
Кубок Африки. Сенегал обыграл Бенин и вышел в полуфинал
2019.07.10 20:54
2
Сборная Бенина впервые в истории вышла в 1/4 финала Кубка Африки
2019.07.05 22:45
Игроки сборной Марокко стоят в десять раз дороже футболистов сборной Бенина. В 1/4 финала Кубка Африки прошли бенинцы
2019.07.05 22:15
1
Кубок Африки. Марокко не забила два пенальти в послематчевой серии и вылетела в 1/8 финала от Бенина
2019.07.05 21:53
Зиеш на 90+6 минуте при счете 1:1 не реализовал пенальти в 1/8 финала Кубка Африки против Бенина
2019.07.05 20:58
1
Кубок Африки. Сборная Ганы обыграла Камерун и вышла в плей-офф
2019.07.02 21:06
2
Кубок Африки. Камерун сыграл вничью с Ганой и другие результаты
2019.06.30 01:00
Кубок Африки. Гана в меньшинстве упустила победу над Бенином, Камерун сыграл вничью с Гвинеей
2019.06.26 00:51
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