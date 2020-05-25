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    Гернот Рор

    Тренер
    Имя Гернот
    Фамилия Рор
    Гражданство Германия
    Дата рождения 28 июня 1953
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Нигерия 3 0 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.07.2021 Мексика 4 : 0 Нигерия
    04.06.2021 Нигерия 0 : 1 Камерун
    08.06.2021 Камерун 0 : 0 Нигерия
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