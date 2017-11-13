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  • Тренер сборной Нигерии разочарован, что Месси не сыграет против нее

Тренер сборной Нигерии разочарован, что Месси не сыграет против нее

13 ноября 2017, 20:39

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор поделился ожиданиями от товарищеского матча против сборной Аргентины. В игре, напомним, не примет участия южноамериканец Лионель Месси.

«Отсутствие или присутствие Месси завтра немногое изменит для нас. У нас есть план на игру, и мы придерживаемся его.

Конечно, у нас есть небольшое разочарование из-за этого, и думаю, что болельщики в Краснодаре, которые придут завтра, тоже будут немного огорчены.

Но подчеркну, что я все понимаю – Лионель готовится к матчу «Барселоны» в Лиге чемпионов, и тяжело сыграть две игры подряд. Но это не проблема для нас – есть на поле он или нет», – сказал специалист.

Игра Аргентина – Нигерия пройдет в Краснодаре 14 ноября.

Источник: Р-Спорт
Весь мир Аргентина Нигерия Месси Лионель Рор Гернот
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