Тренер сборной Нигерии разочарован, что Месси не сыграет против нее

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор поделился ожиданиями от товарищеского матча против сборной Аргентины. В игре, напомним, не примет участия южноамериканец Лионель Месси.

«Отсутствие или присутствие Месси завтра немногое изменит для нас. У нас есть план на игру, и мы придерживаемся его.

Конечно, у нас есть небольшое разочарование из-за этого, и думаю, что болельщики в Краснодаре, которые придут завтра, тоже будут немного огорчены.

Но подчеркну, что я все понимаю – Лионель готовится к матчу «Барселоны» в Лиге чемпионов, и тяжело сыграть две игры подряд. Но это не проблема для нас – есть на поле он или нет», – сказал специалист.

Игра Аргентина – Нигерия пройдет в Краснодаре 14 ноября.