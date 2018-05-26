Тренер сборной Нигерии Рор: «Запретил игрокам водить русских девушек в свои номера во время ЧМ-2018»

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор заявил, что не позволит футболистам команды водить к себе в гостиницу российских девушек во время проведения чемпионата мира-2018.

«Суперорлы» будут жить и тренироваться в Ессентуках.

«Во время чемпионата мира к футболистам могут приезжать родственники. Каждый игрок будет иметь свою комнату, так что близкие могут посещать их, когда мы не готовимся к матчам. Но я запретил им водить в свои номера русских девушек. Нет, нет, нет. Это будет позволено только Джону Оби Микелу, который встречается с русской девушкой», – приводит слова Рора Complete Sport Nigeria.