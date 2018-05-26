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  • Тренер сборной Нигерии Рор: «Запретил игрокам водить русских девушек в свои номера во время ЧМ-2018»

Тренер сборной Нигерии Рор: «Запретил игрокам водить русских девушек в свои номера во время ЧМ-2018»

26 мая 2018, 16:39
19

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор заявил, что не позволит футболистам команды водить к себе в гостиницу российских девушек во время проведения чемпионата мира-2018.

«Суперорлы» будут жить и тренироваться в Ессентуках.

«Во время чемпионата мира к футболистам могут приезжать родственники. Каждый игрок будет иметь свою комнату, так что близкие могут посещать их, когда мы не готовимся к матчам. Но я запретил им водить в свои номера русских девушек. Нет, нет, нет. Это будет позволено только Джону Оби Микелу, который встречается с русской девушкой», – приводит слова Рора Complete Sport Nigeria.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Нигерия Рор Гернот
Комментарии (19)
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vladimir-7
1527342437
Ну тогда нигерийские игроки будут ходить к русским девушкам, а утром на тренировку ( посмотреть).
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сапёр75
1527342621
Хорошо когда можно различить русскую матрёшку от нигерийской ))
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giluxa1963
1527343202
да русские к ним и не пойдут а вот хохлужки кто им запретит
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cska-62
1527343326
Опять хохлушкам карт-бланш! Даже обидно за наших крайне немногочисленных и вымирающих как вид путан... Держитесь, девочки! :-)))
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insider_retro
1527344679
Толкает тренер своих парней во все тяжкие...)) Водить не надо, теперь сами приходить будут, правда может и не русские и, возможно, не совсем девушки..)) Запрет, порождает шевеление изворотливых извилин!..))
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ArReal
1527344834
Наши дырки и через окно залезут на 3 этаж - за небольшую доплату...
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Полная Канистра
1527348097
единственная это наверное лопырёва
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GoldPlayFIFARus9
1527348100
Позор всем чернильницам! Я бы сам запретил будь моя воля со всякими обезьянами встречаться!!!
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OfaZavr
1527350489
они скажут ну и ладно найдем нерусских))
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zigbert
1527421726
Видимо у этого Рора был отрицательный опыт с русскими девушками.
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