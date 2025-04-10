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Джон Оби Микел
Джон Оби Микел
Завершил карьеру
22 апреля 1987 (39)
#12 | Полузащитник
188 см | 79 кг
Нигерия | Англия
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Публикации
Микел: «Моуринью допустил огромную ошибку»
24 февраля
Микел рассказал о двух драках в «Челси»
2025.04.10 22:55
4
Микел рассказал, как игроки «Челси» избавились от Виллаш-Боаша: «Знаем, как заставить тренера уйти»
2025.02.26 22:31
2
Оби Микел раскритиковал африканских игроков, ждущих вызова в европейские сборные
2024.07.29 11:41
1
Микел объяснил, почему Месси больше заслужил награду The Best, чем Холанд
2024.01.17 22:36
2
Микел – о The Best для Месси: «Заслуженно: все жаловались, что он не выиграл ЧМ»
2024.01.17 20:20
3
Оби Микел рассказал, кого «Челси» боялся больше – Месси или Роналду
2023.11.17 23:17
Бывший игрок «Челси» вспомнил, как Абрамович пытался спасти его похищенного отца во время ЧМ-2018
2023.11.10 10:16
Экс-футболист «Челси» рассказал о драке Это'О с Де Брюйне
2023.11.01 00:44
Экс-полузащитник «Челси» Микел объявил о завершении карьеры
2022.09.27 18:18
Победитель Лиги чемпионов Оби Микел завтра подпишет контракт с клубом Чемпионшипа «Сток Сити»
2020.08.16 16:56
Lance: Оби Микел отказал «Крыльям», самарцы предлагали ему 1,2 миллиона в год
2020.06.25 18:52
4
Микел ушел из «Трабзонспора» из-за отсутствия паузы в чемпионате Турции. Турнир приостановили через два дня
2020.03.19 22:00
1
«Трабзонспор» расторг контракт с экс-полузащитником «Челси» Микелом
2020.03.17 23:40
Оби Микел стал игроком «Трабзонспора»
2019.07.01 12:25
1
Фото
Оби Микел вернулся в Англию и подписал контракт с «Мидлсбро»
2019.01.24 14:40
2
Оби Микел: «В день матча с Аргентиной похитили моего отца. Мне сообщили, что застрелят его, если я обращусь в полицию»
2018.07.03 16:12
9
Микел – о матче с Аргентиной: «Спросил арбитра, почему он не поставил пенальти. Он ответил, что не знает»
2018.06.27 00:57
19
Оби Микел: «Нам очень поможет, что Муса выступает в России»
2018.06.13 21:11
2
Оби Микел не собирается уезжать из Китая ради «Эвертона»
2017.12.19 08:31
Кутепов не готов играть за «Челси»
2017.02.20 07:45
7
Фото
Терри об уходе Микела: «Желаю легенде всего хорошего»
2017.01.06 20:14
Фото
Оби Микел перешел в «Тяньцзинь Тэда»
2017.01.06 09:04
7
Оби Микел может присоединиться к Витселю в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
2017.01.05 16:50
Спортивный директор «Валенсии»: «Микел обещал подумать над переходом в наш клуб»
2017.01.03 15:28
Оби Микел согласовал контракт с «Валенсией»
2017.01.02 16:44
1
Директор «Валенсии»: «Микел подумает о переходе в наш клуб»
2017.01.02 14:44
Руководство «Марселя» выделило 75 миллионов на трансферы
2016.12.31 16:51
Оби Микел может продолжить карьеру в «Валенсии»
2016.12.28 10:13
1
Агент: «Уход Микела в январе очень вероятен»
2016.12.23 23:06
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