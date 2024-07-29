Оби Микел раскритиковал африканских игроков, ждущих вызова в европейские сборные

Бывший полузащитник сборной Нигерии Джон Оби Микел зол на африканцев, не желающих выступать за родные сборные.

«Некоторые африканцы говорят: «Хотим играть за Англию, Францию». И ждут предложений от этих сборных.

Ждут до 29-30 лет и потом говорят: «Федерация футбола Нигерии, я готов играть за вас». Нет, в таком случае иди нафиг, приятель», – сказал Оби Микел на Obione Podcast.