Оби Микел раскритиковал африканских игроков, ждущих вызова в европейские сборные

Бывший полузащитник сборной Нигерии Джон Оби Микел зол на африканцев, не желающих выступать за родные сборные.
«Некоторые африканцы говорят: «Хотим играть за Англию, Францию». И ждут предложений от этих сборных.
Ждут до 29-30 лет и потом говорят: «Федерация футбола Нигерии, я готов играть за вас». Нет, в таком случае иди нафиг, приятель», – сказал Оби Микел на Obione Podcast.
- Оби Микел больше всего матчей провел за «Челси» (2006-2017 годы).
- На счету игрока 90 матчей и 6 голов за Нигерию.
- В 2013 году Джон помог Нигерии выиграть Кубок Африки.
Источник: «Бомбардир»