Микел: «Моуринью допустил огромную ошибку»

Экс-игрок «Челси» Джон Оби Микел раскритиковал главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью.

Во вторник «Бенфика» дома проиграла «Реалу» (0:1) в стыках Лиги чемпионов.

Во время матча произошел расистский инцидент с участием Винисиуса Жуниора.

После игры Моуринью заявил: «С Вини что-то не так. На каждом стадионе, где он играет, всегда что-то случается».

«Я ожидал услышать от своего тренера, что расизму нет места. Он же сказал, что Винисиус не должен был так праздновать гол.

Жозе знает, что он облажался с этим неуклюжим комментарием. Он очень умный парень и все понимает.

Не знаю, почему он не извинился, но я ожидаю, что он выступит с заявлением. Моуринью допустил огромную ошибку», – считает Микел.