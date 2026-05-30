Гордон прокомментировал переход в «Барселону»

Сегодня, 00:51
2

Новичок «Барселоны» Энтони Гордон поделился эмоциями в связи с оформлением трансфера в каталонский клуб из «Ньюкасла».

«Об интересе «Барсы» я узнал совсем недавно, о переговорах мне сообщили на последних этапах. Но как только я узнал, что вариант с «Барсой» серьезный, у меня не было никаких сомнений.

Я всегда хотел перейти в «Барселону», это самый большой клуб мира, о подобном я мечтал в детстве. Мечта сбылась.

Я знаю испанский. В детстве верил, что перейду в «Барсу», поэтому выучил язык. Хотите – верьте, хотите – нет.

Для ребенка играть за «Барселону» – это самая большая мечта, это самый большой клуб мира. Я знаю о большой ответственности, но я готов к этому вызову, к такой ответственности.

Я был воодушевлен и раньше, а после разговора с Фликом – еще больше. Он кажется очень приятным человеком, который потрясающе работает с коллективом.

То, чего он добился в «Барселоне» за очень короткое время, поражает. С ним клуб добился больших успехов», – сказал Гордон.

  • «Барселона» выкупила вингера за 80 миллионов евро без учета бонусов.
  • Контракт с новичком подписан до 2031 года.
  • 25-летний Гордон провел в «Ньюкасле» 3,5 сезона.
  • Он забил 39 голов и сделал 28 ассистов в 152 матчах.
  • «Барса» опередила «Баварию» и «Ливерпуль» в борьбе за англичанина.

Источник: ютуб-канал «Барселоны»
IVANRUS777
1780094023
Вот это я понимаю человек заранее подготовился и даже язык выучил. Если не звездит, то это очень круто.
Artemka444
1780122961
Поглядим как заиграет
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
