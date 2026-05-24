Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры

Француз Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром «Реала» в чемпионате Испании сезона-2025/26.

Он забил в Примере 25 голов. Второе место в клубе с 16 мячами занял Винисиус Жуниор.

Мбаппе также стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в целом, а 2-е место занял Ведат Мурики из вылетевшей «Мальорки» с 23 мячами. 3-е место занимает Анте Будимир из «Осасуны», занявшей 17-е место, с 17 голами. В турнире осталось провести один матч «Вильярреал» – «Атлетико», где определится клуб, который станет 3-м в турнирной таблице.

В сезоне-2024/25 Мбаппе также был лидером своего клуба с 31 голом в чемпионате Испании и лучшим бомбардиром турнира. Винисиус тоже был 2-м в «Реале» с 11 мячами.