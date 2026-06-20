Досье на будущего новичка «Спартака» Параду

Издание «МЯЧ RU» опубликовало досье на будущего новичка «Спартака» Виктора Параду.

«24-летний защитник Виктор Парада – парень с очень нетипичной для испанского футболиста судьбой. Прошлый сезон он отыграл в «Алавесе», а сейчас готов ехать в Россию к Карседо.

Виктор начинал свой футбольный путь академии мадридского «Реала». Но в 16 лет принял смелое и редкое для испанцев решение – уехать из зоны комфорта. Парада покинул Мадрид и отправился в Австрию, перейдя в систему «Ред Булл Зальцбург». После нескольких аренд закрепился в Ла Лиге, где был основным ЦЗ/ЛЗ в «Алавесе». Но почему выбрали его?

Парада – современный защитник, нетипичный латераль. Главный козырь – борьба в воздушных дуэлях: более 85% выигранных, что является одним из лучших показателей в чемпионате Испании прошлого сезона.

Хуан Карлос Карседо может получить умного, тактически гибкого испаноязычного защитника с «редбулловской» школой и опытом в Ла Лиге за плечами», – написали аналитики.