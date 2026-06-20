Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Досье на будущего новичка «Спартака» Параду

Сегодня, 19:16
8

Издание «МЯЧ RU» опубликовало досье на будущего новичка «Спартака» Виктора Параду.

«24-летний защитник Виктор Парада – парень с очень нетипичной для испанского футболиста судьбой. Прошлый сезон он отыграл в «Алавесе», а сейчас готов ехать в Россию к Карседо.

Виктор начинал свой футбольный путь академии мадридского «Реала». Но в 16 лет принял смелое и редкое для испанцев решение – уехать из зоны комфорта. Парада покинул Мадрид и отправился в Австрию, перейдя в систему «Ред Булл Зальцбург». После нескольких аренд закрепился в Ла Лиге, где был основным ЦЗ/ЛЗ в «Алавесе». Но почему выбрали его?

Парада – современный защитник, нетипичный латераль. Главный козырь – борьба в воздушных дуэлях: более 85% выигранных, что является одним из лучших показателей в чемпионате Испании прошлого сезона.

Хуан Карлос Карседо может получить умного, тактически гибкого испаноязычного защитника с «редбулловской» школой и опытом в Ла Лиге за плечами», – написали аналитики.

  • Контракт Парады с «Алавесом» рассчитан до 2029 года.
  • Прошлым летом клуб продлил соглашение на фоне прогресса игрока.
  • За последний год рыночная стоимость защитника выросла более чем на 1,5 млн евро и достигла 2 млн. «Алавес» будет рассматривать предложения значительно выше этой суммы.

Еще по теме:
Испанский футболист готов перейти в «Спартак» за 6 миллионов 5
В испанском клубе высказались об интересе «Спартака» к Параде 3
У «Спартака» остался один конкурент в борьбе за Параду 7
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Алавес Спартак Парада Виктор
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vyatchinov
1781972425
Комментарий скрыт модератором
Ответить
СильныйМозг
1781972748
В испании развито ЛГБТ, этим и обусловлено решение поехать в петушиное логово. Смелым и редким это решение не назвать. Скорее петухи е*утся роями.
Ответить
oyabun
1781974197
Очень хороший потенциальный переход нарисовывается. Но скорее всего очередная утка. А очень хотелось бы.
Ответить
zigbert
1781974867
Хорошо если это правда. Оборону надо укреплять. Наверняка у Карседо есть мысли по этому поводу.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1781975760
Возьмут очередной неликвид. Это в стиле глубоко середняка, многолетнего клубишка с 6 места. Гыгыгы
Ответить
рылы
1781975955
покажите мне испанца, который прижился в россии. может и был 1, вряд ли больше.
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
60
«Спартак» и ЦСКА заинтересованы в защитнике Алжира
20:11
2
Семак прокомментировал новое опоздание Вендела
20:05
3
ФотоЧемпион России в составе «Спартака» вошел в штаб «Пари НН»
19:29
2
Реакция агента Нгамале на новость об уходе из «Динамо»
19:17
3
Досье на будущего новичка «Спартака» Параду
19:16
9
Акинфеев определился с датой завершения карьеры
19:03
3
Развернутый комментарий «Спартака» по Барко
18:27
16
«Спартак» продолжает контакты по Воробьеву и ищет иностранного форварда
18:11
8
Назван худший трансфер «Динамо» за последние 6 лет
17:33
3
Все новости
Все новости
Досье на будущего новичка «Спартака» Параду
19:16
8
40-летний экс-игрок «Реала» перенес сердечный приступ
15:15
«Реал» открыт для продажи трех игроков
01:17
Испанский футболист готов перейти в «Спартак» за 6 миллионов
01:00
5
Воспитанник «Барсы» Кукурелья объяснил, почему перешел в «Реал»
Вчера, 23:36
Несколько топ-клубов РПЛ заинтересованы в Захаряне
Вчера, 23:23
6
«Динамо» находится в диалоге с Захаряном
Вчера, 21:57
2
Шварц высказался о возможном возвращении Захаряна в «Динамо»
Вчера, 16:24
2
Назван самый красивый игрок ЧМ-2026
Вчера, 15:00
14
В «Барселоне» определились с возможной продажей вингера в Саудовскую Аравию
Вчера, 13:17
«Ливерпуль» выкупил вингера сборной Испании за 40 миллионов
18 июня
1
«Реал» рассматривает трех полузащитников
18 июня
«Реал» может потратить 360 миллионов на двух футболистов
18 июня
2
В «Севилье» сказали, будут ли бороться за Угальде
18 июня
5
Стало известно, сможет ли «Реал» выкупить игрока сборной Испании у «Ливерпуля»
18 июня
Фото«Реал» подписал 3-го новичка после назначения Моуринью
18 июня
2
«Реал» начнет переговоры по трансферу игрока сборной Аргентины
18 июня
3
«Реал» расторг контракт с 3-кратным победителем Лиги чемпионов
17 июня
1
Жиру высказался о том, что Мбаппе побил его рекорд по голам за сборную Франции
17 июня
1
«Реал» подписал экс-полузащитника «Манчестер Сити»
17 июня
Чернов рассказал, общался ли с Карседо перед уходом из «Спартака»
17 июня
У Испании всего три победы на ЧМ после титула 2010 года
17 июня
Новичок «Реала» Кукурелья шокировал партнеров по сборной Испании
17 июня
Мбаппе приблизился к рекорду Клозе по голам на ЧМ, опередив Месси и Пеле
17 июня
3
Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции
17 июня
2
«Валенсия» интересуется защитником «Краснодара»
16 июня
3
«Реал» оформил четвертый летний трансфер
16 июня
1
В «Урале» оценили слова Мбаппе в адрес стадиона в Екатеринбурге
16 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 