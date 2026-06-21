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Заявление «Реала» по Олисе

Сегодня, 00:11

Мадридский «Реал» опубликовал заявление-реакцию на слухи о договоренности по форварду «Баварии» Майклу Олисе.

«В ответ на сообщения в различных СМИ о предполагаемом интересе нашего клуба к игроку «Баварии» Майклу Олисе «Реал» хотел бы заявить, что у него не было никаких прямых или косвенных контактов с вышеупомянутым игроком, его представителями или кем-либо из его окружения.

«Реал» также хотел бы подчеркнуть прекрасные институциональные отношения, которые он поддерживает с «Баварией», с которой его связывает долгая история взаимного уважения, сотрудничества и восхищения, и сожалеет о распространении спекуляций, не соответствующих действительности.

Оба клуба всегда поддерживали отношения, основанные на доверии и взаимном уважении, что отражается, среди прочего, в общем убеждении, что любой потенциальный интерес к игроку, принадлежащему другому клубу, должен сначала быть урегулирован между самими клубами в соответствии с принципами институциональной лояльности, которые исторически регулировали отношения между «Баварией» и «Мадридом», – написали испанцы.

  • 24-летний Олисе в минувшем сезоне провел за «Баварию» 52 матча, забил 22 гола, сделал 31 ассист.
  • Срок нынешнего контракта вингера с мюнхенцами рассчитан до середины 2029 года.
  • Сейчас Олисе выступает за Францию на чемпионате мира-2026.

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Источник: официальный сайт «Реала»
Германия. Бундеслига Испания. Примера Бавария Реал Олисе Майкл
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