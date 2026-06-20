Генич извинился за работу на матче ЧМ-2026

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич недоволен своей работой на игре 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Нидерландов и Швеции (5:1).

«*** [Заговорил] сегодня несколько моментов. Полностью согласен. Больше не буду к матчам готовиться. Только хуже получается.

Сорри», – написал Генич в телеграм-канале.