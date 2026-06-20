Генич извинился за работу на матче ЧМ-2026

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич недоволен своей работой на игре 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Нидерландов и Швеции (5:1).
«*** [Заговорил] сегодня несколько моментов. Полностью согласен. Больше не буду к матчам готовиться. Только хуже получается.
Сорри», – написал Генич в телеграм-канале.
- Игровая карьера 48-летнего Генича на взрослом уровне продолжалась с 1995 по 2006 год.
- Он выступал за дубль «Спартака», люберецкий «Торгмаш», московский «Монолит», латвийский «Вентспилс», «Химки», «Псков-2000», израильский «Маккаби Ахи» и «Амкар».
- В составе пермяков он победил в Первой лиге в 2003 году, но в феврале 2004-го получил травму из-за которой пришлось завершить карьеру.
Источник: «Бомбардир»