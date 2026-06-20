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Генич извинился за работу на матче ЧМ-2026

Вчера, 22:43
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Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич недоволен своей работой на игре 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Нидерландов и Швеции (5:1).

«*** [Заговорил] сегодня несколько моментов. Полностью согласен. Больше не буду к матчам готовиться. Только хуже получается.

Сорри», – написал Генич в телеграм-канале.

  • Игровая карьера 48-летнего Генича на взрослом уровне продолжалась с 1995 по 2006 год.
  • Он выступал за дубль «Спартака», люберецкий «Торгмаш», московский «Монолит», латвийский «Вентспилс», «Химки», «Псков-2000», израильский «Маккаби Ахи» и «Амкар».
  • В составе пермяков он победил в Первой лиге в 2003 году, но в феврале 2004-го получил травму из-за которой пришлось завершить карьеру.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Швеция Нидерланды Генич Константин
Комментарии (4)
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Max-Min-vkontakte
1781988837
даа, Константин, ******* - не мешки ворочить..
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Kollljan
1782008632
Прекратите комментировать! Это тупик. Вернитесь к репортажу! И болельщики будут благодарить вас. Примеры: Озеров, Маслаченко, Махарадзе и др.
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