Сборная Нидерландов одержала победу над Швецией в матче 2‑го тура группового этапа Чемпионата мира‑2026, итоговый счeт 5:1.
Бробби замкнул прострел Гакпо с близкого расстояния.
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Бробби оформил дубль, в касание переправив мяч после прострела Дюмфриса с правого фланга.
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Гакпо на дальней штанге добил мяч в сетку, когда Бробби не дотянулся до подачи Дюмфриса.
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Гакпо хлeстко пробил в ближний угол с 13 метров после передачи Саммервила.
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Эланга выскочил один на один по центру после паса Исака и уверенно переиграл вратаря.
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Крисенсио Саммервилл забил пятый гол в ворота Швеции.
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Источник: «Бомбардир»