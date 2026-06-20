В РФС определили количество сборных ЧМ-2026, которые проиграли бы России

Директор по мероприятиям и коммуникациям РФС Кирилл Терешин поделился впечатлениями от чемпионата мира-2026.
«По матчам и их содержанию. По мне, треть соперников точно по зубам текущей сборной России. Некоторые по игре вообще не ясно, как оказались на ЧМ», – написал Терешин.
- Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд.
- С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований.
- В РФС надеются на снятие бана в 2026 году.
Источник: телеграм-канал Кирилла Терешина