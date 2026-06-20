В РФС определили количество сборных ЧМ-2026, которые проиграли бы России

Директор по мероприятиям и коммуникациям РФС Кирилл Терешин поделился впечатлениями от чемпионата мира-2026.

«По матчам и их содержанию. По мне, треть соперников точно по зубам текущей сборной России. Некоторые по игре вообще не ясно, как оказались на ЧМ», – написал Терешин.