Петржела оценил шансы Чехии выйти в плей-офф ЧМ-2026

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела скептически высказался о перспективах сборной Чехии на чемпионате мира.

Чехи набрали 1 очко в 2 турах группового этапа ЧМ-2026.

Они уступили Южной Корее (1:2) и сыграли вничью с ЮАР (1:1).

Остался матч с Мексикой (25 июня, 04:00 мск).

«Честно говоря, я не очень верю в выход сборной Чехии из группы на чемпионате мира-2026. Да, еще прошли только первые матчи, но игра у Чехии очень слабая.

Наверное, максимум можно побороться за выход с третьего места, но для этого нужно было обыграть ЮАР.

Надеюсь, что сборная Чехии пойдет дальше, но шансов откровенно мало», – заявил Петржела.