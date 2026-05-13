Петржела – о возможном трансфере «Зенита»: «Хорошая новость для всего российского футбола»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела одобрил интерес петербургского клуба к нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.
Сообщалось, что петербургский клуб предложил бело-голубым два варианта сделки.
– Константин Тюкавин может перейти из «Динамо» в «Зенит», что думаете об этом?
– Было бы замечательно, если бы «Зенит» купил этого молодого российского игрока.
Это хорошая новость для всего российского футбола. Это единственный правильный путь для клуба и российской сборной.
- 23-летний Тюкавин в этом сезоне провел за «Динамо» 30 матчей, забил 12 голов, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
