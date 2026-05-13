Петржела – о возможном трансфере «Зенита»: «Хорошая новость для всего российского футбола»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела одобрил интерес петербургского клуба к нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.

Сообщалось, что петербургский клуб предложил бело-голубым два варианта сделки.

– Константин Тюкавин может перейти из «Динамо» в «Зенит», что думаете об этом?

– Было бы замечательно, если бы «Зенит» купил этого молодого российского игрока.

Это хорошая новость для всего российского футбола. Это единственный правильный путь для клуба и российской сборной.