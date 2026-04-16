Петржела удивил выбором трех лучших игроков России в 21-м веке

Властимил Петржела назвал Андрея Аршавина, Владислава Радимова и Александра Кержакова лучшими российскими футболистами 21 века.
«На мой взгляд, лучшие российские футболисты 21 века – это Аршавин, Радимов и Кержаков. Это были самые большие звезды в России, самые талантливые и способные игроки.
Артем Дзюба уступает им по уровню. Сейчас таких футболистов в России нет», – сказал Петржела.
- Андрей Аршавин за карьеру на клубном уровне провел 637 матчей, забил 141 мяч и отдал 192 голевые передачи.
- В 2008 году Аршавин занял шестое место в голосовании за «Золотой мяч».
- При этом Дзюба – лучший бомбардир в истории России.
