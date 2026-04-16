  Петржела удивил выбором трех лучших игроков России в 21-м веке

Петржела удивил выбором трех лучших игроков России в 21-м веке

Вчера, 23:32
1

Властимил Петржела назвал Андрея Аршавина, Владислава Радимова и Александра Кержакова лучшими российскими футболистами 21 века.

«На мой взгляд, лучшие российские футболисты 21 века – это Аршавин, Радимов и Кержаков. Это были самые большие звезды в России, самые талантливые и способные игроки.

Артем Дзюба уступает им по уровню. Сейчас таких футболистов в России нет», – сказал Петржела.

  • Андрей Аршавин за карьеру на клубном уровне провел 637 матчей, забил 141 мяч и отдал 192 голевые передачи.
  • В 2008 году Аршавин занял шестое место в голосовании за «Золотой мяч».
  • При этом Дзюба – лучший бомбардир в истории России.

Еще по теме:
Аршавин предложил способ снизить число судейских ошибок в РПЛ
Аршавин – о пенальти в ворота «Зенита» в игре со «Спартаком»: «Нельзя такие давать» 32
Аршавин перечислил проблемы ЦСКА 8
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Чехия. Шанс Лига Аршавин Андрей Петржела Властимил Радимов Владислав Кержаков Александр
Комментарии (1)
СильныйМозг
1776372738
Добавлю Жиркова, Зырянова и Анюкова.
Главные новости
Гибель известного вратаря, драка в клубе РПЛ, Денисов покинул «Зенит» и другие новости
00:55
Пары 1/2 финала Лиги конференций
00:16
2
Определились пары 1/2 финала Лиги Европы
00:07
2
Промах экс-зенитовца не позволил «Аль-Садду» выйти в полуфинал азиатской ЛЧ
Вчера, 23:22
Талалаеву предложили спор на 10 миллионов рублей
Вчера, 22:38
5
Акинфееву спрогнозировали будущее после игровой карьеры
Вчера, 22:31
2
Чалова предложили двум клубам РПЛ
Вчера, 22:17
2
ВидеоМойзес из ЦСКА показал свою тренировку под трек «Черный бумер»
Вчера, 21:51
1
Язвительная реакция фанатов «Зенита» на неудачную игру Жерсона в Бразилии
Вчера, 21:28
8
Карседо впервые сообщил, сколько «Спартак» за него заплатил
Вчера, 21:01
2
Все новости
Все новости
Агент Баринова ответил на критику в адрес игрока
Вчера, 23:46
Петржела удивил выбором трех лучших игроков России в 21-м веке
Вчера, 23:32
1
Черышев очертил круг профессий для Дзюбы после игровой карьеры
Вчера, 23:01
Акинфееву спрогнозировали будущее после игровой карьеры
Вчера, 22:31
2
Мостовой выделил общее между «Реалом» и «Спартаком»
Вчера, 22:23
Чалова предложили двум клубам РПЛ
Вчера, 22:17
2
Погребняк поделился впечатлениями от встречи с Маском
Вчера, 22:13
1
ВидеоМойзес из ЦСКА показал свою тренировку под трек «Черный бумер»
Вчера, 21:51
1
Язвительная реакция фанатов «Зенита» на неудачную игру Жерсона в Бразилии
Вчера, 21:28
8
Бывший клуб РПЛ выступит на Кубке Санкт-Петербурга
Вчера, 21:19
1
Карседо впервые сообщил, сколько «Спартак» за него заплатил
Вчера, 21:01
2
Член КДК РФС арестован по обвинению в мошенничестве
Вчера, 20:53
11
Денисов покинул «Зенит»
Вчера, 20:46
3
Генич дал прогноз на матч «Спартак» – «Ахмат»
Вчера, 20:36
4
В Госдуме поделились ожиданиями от игры «Спартака» с «Ахматом»: «В такой день нужна только победа»
Вчера, 20:26
2
Прогноз Бубнова на «Спартак» – «Ахмат»
Вчера, 20:21
1
За российского игрока могут заплатить 50 миллионов, считает агент
Вчера, 19:41
5
«Родина» определилась с домашними стадионами в РПЛ
Вчера, 19:36
Карседо: «Летом будем строить «Спартак» под мои идеи»
Вчера, 19:22
19
В клубе РПЛ игрок подрался с тренером
Вчера, 19:15
13
Сборные России сыграют в турнире под эгидой УЕФА
Вчера, 18:37
ВидеоИгроки «Спартака» поработали заправщиками
Вчера, 18:28
3
На матч «Краснодара» назначили петербургских арбитров
Вчера, 17:16
38
Назван топ-клуб РПЛ, который выиграет от нового лимита на легионеров
Вчера, 16:51
5
Фанаты «Зенита» попросили переигровку матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:43
14
Семак заявил перед «тройником», что беречь игроков «Зенита» не будет
Вчера, 16:10
1
Ветеран ЦСКА отреагировал на возможное назначение Талалаева
Вчера, 15:51
1
Романцев заявил, что большинство зенитовцев болеет за «Спартак»
Вчера, 15:27
31
