Петржела удивил выбором трех лучших игроков России в 21-м веке

Властимил Петржела назвал Андрея Аршавина, Владислава Радимова и Александра Кержакова лучшими российскими футболистами 21 века.

«На мой взгляд, лучшие российские футболисты 21 века – это Аршавин, Радимов и Кержаков. Это были самые большие звезды в России, самые талантливые и способные игроки.

Артем Дзюба уступает им по уровню. Сейчас таких футболистов в России нет», – сказал Петржела.