Отец Бугаева раскрыл обстоятельства гибели сына на СВО

Иван Бугаев, отец бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева, рассказал о двух версиях гибели своего сына в зоне СВО.

Экс-футболист погиб в 43-летнем возрасте.

Бугаев подписал контракт после того, как его приговорили к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Он получил тюремный срок за попытку незаконного сбыта почти полкилограмма мефедрона.

Алексей выступал за «Торпедо», «Локомотив», «Томь» и «Краснодар». В его активе 7 матчей за сборную России, в том числе два – на Евро-2004.

«Мне Лешка говорил, что собирается на СВО еще до СИЗО. Таксовал, чтобы купить обмундирование.

Уже после суда набрал на 200 тысяч, но как-то неаккуратно. Говорю: «А воротник где? Где напашник? Почему шлем без ушей?» – «Зачем это нужно? Ты мне еще скажи [обмундирование] для зада купить».

Не слушал, в общем. А там же артерии проходят – шальная пуля, осколок, и все. В руку ранит, ты перевяжешься, а если в шею, то никак.

В [посмертном] заключении написали: кровопотеря от попадания в голову, артерию пробили. Еще и руку оторвало.

Но это была первая версия – сейчас никто конкретно не знает, от чего именно он погиб. Потому что ранение он получил в 17 часов, а скончался в три ночи.

Если от быстрой кровопотери умер, то что-то не вяжется. Как нам сказали, к нему невозможно было добраться – знали место, где лежит, но не подойти.

Вторая версия: их дронами накрыло, Лешка еле уполз в укрытие, но не успел – и на руках одного из сослуживцев умер. Это было 3 декабря.