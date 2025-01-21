Погибшего на СВО Бугаева похоронили спустя 47 дней после смерти

Бывший защитник сборной России Алексей Бугаев похоронен в Россошанском районе Воронежской области на сельском кладбище.
Погребение состоялось 19 января – спустя 47 дней после смерти на СВО.
«Так мы решили с отцом. Это, можно сказать, вторая родина Алексея, он очень любил те места. На прощании было много людей, больше, чем в самом селе живет, наверное.
Но мне бы не хотелось пока говорить, где именно похоронен Алексей – пусть пройдет какое-то время», – сказал брат Алексея Бугаева Андрей.
- Экс-футболист погиб в 43-летнем возрасте.
- Бугаев подписал контракт осенью после того, как его приговорили к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
- Он получил тюремный срок за попытку незаконного сбыта почти полкилограмма мефедрона.