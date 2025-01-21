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    • Погибшего на СВО Бугаева похоронили спустя 47 дней после смерти

    Погибшего на СВО Бугаева похоронили спустя 47 дней после смерти

    Бывший защитник сборной России Алексей Бугаев похоронен в Россошанском районе Воронежской области на сельском кладбище.

    Погребение состоялось 19 января – спустя 47 дней после смерти на СВО.

    «Так мы решили с отцом. Это, можно сказать, вторая родина Алексея, он очень любил те места. На прощании было много людей, больше, чем в самом селе живет, наверное.

    Но мне бы не хотелось пока говорить, где именно похоронен Алексей – пусть пройдет какое-то время», – сказал брат Алексея Бугаева Андрей.

    • Экс-футболист погиб в 43-летнем возрасте.
    • Бугаев подписал контракт осенью после того, как его приговорили к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
    • Он получил тюремный срок за попытку незаконного сбыта почти полкилограмма мефедрона.

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    Источник: «РБ Спорт»

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