Погибшего на СВО Бугаева похоронили спустя 47 дней после смерти

Бывший защитник сборной России Алексей Бугаев похоронен в Россошанском районе Воронежской области на сельском кладбище.

Погребение состоялось 19 января – спустя 47 дней после смерти на СВО.

«Так мы решили с отцом. Это, можно сказать, вторая родина Алексея, он очень любил те места. На прощании было много людей, больше, чем в самом селе живет, наверное.

Но мне бы не хотелось пока говорить, где именно похоронен Алексей – пусть пройдет какое-то время», – сказал брат Алексея Бугаева Андрей.