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На конгрессе УЕФА почтили память Бугаева, погибшего на СВО

Вчера, 14:14
9

В Белграде стартовал конгресс УЕФА, в ходе которого объявили минуту молчания в память о футбольных людях, умерших в 2024 году.

В демонстрируемом списке были упомянуты Василий Уткин, Алексей Бугаев и другие.

  • Бугаев погиб в 43-летнем возрасте в зоне СВО.
  • Экс-футболист подписал контракт осенью после того, как его приговорили к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
  • Он получил тюремный срок за попытку незаконного сбыта почти полкилограмма мефедрона.
  • Алексей выступал за «Торпедо», «Локомотив», «Томь» и «Краснодар». В его активе 7 матчей за сборную России, в том числе два – на Евро-2004.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Бугаев Алексей Уткин Василий
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Комментарии (9)
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"НЕ" АДЕКВАТ
1743679920
Зачем наркозакладчиков вспомнили...он людей травил, а они его упоминают...
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fakeid
1743680547
нехилый такой список. но вы там давайте переходите к главной повестке - о возвращении нас в турниры уефа. сегодня же день икс? или дюков просто так полетел?
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Mirak92
1743681430
Нет почтения наркоманам
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Интерес
1743681438
Прямо как в церкви...А кто поминальные записки подавал???
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Айболид
1743687427
Где же "михалыч- трусонюх" ? В бигмачнице ему на смене телефоном пользоваться не дають . Как "вахту" сдаст - сюды примчится , волшебная аббревиатура - СВО не оставит его равнодушным .
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СильныйМозг
1743696283
Страшно представить жителей Украины. Кто-то, наверное, самопроизвольно возгорелся или того хуже взорвался!)))
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