На конгрессе УЕФА почтили память Бугаева, погибшего на СВО

В Белграде стартовал конгресс УЕФА, в ходе которого объявили минуту молчания в память о футбольных людях, умерших в 2024 году.
В демонстрируемом списке были упомянуты Василий Уткин, Алексей Бугаев и другие.
- Бугаев погиб в 43-летнем возрасте в зоне СВО.
- Экс-футболист подписал контракт осенью после того, как его приговорили к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
- Он получил тюремный срок за попытку незаконного сбыта почти полкилограмма мефедрона.
- Алексей выступал за «Торпедо», «Локомотив», «Томь» и «Краснодар». В его активе 7 матчей за сборную России, в том числе два – на Евро-2004.
Источник: «Бомбардир»