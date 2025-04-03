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Алексей Бугаев
Алексей Бугаев
Завершил карьеру
25 августа 1981 (45)
#4 | Защитник
180 см | 75 кг
Россия
Статистика
Новости
Публикации
Жена погибшего Бугаева грозила разводом, если он уйдет на СВО
8 июня
10
Отец Бугаева раскрыл обстоятельства гибели сына на СВО
8 июня
10
Фото
На конгрессе УЕФА почтили память Бугаева, погибшего на СВО
2025.04.03 14:14
3
Погибшего на СВО Бугаева похоронили спустя 47 дней после смерти
2025.01.21 12:45
1
Реакция Семина на гибель Бугаева на СВО
2025.01.03 14:48
13
Реакция Ташуева на гибель Бугаева на СВО
2024.12.30 14:50
4
Бывший футболист сборной России погиб на СВО
2024.12.29 20:49
18
Экс-защитник сборной России отреагировал на приговор Бугаеву
2024.09.25 11:11
2
Участник Евро-2004 намерен отправиться на службу в зону СВО
2024.09.25 00:12
5
Мостовой прокомментировал отправку Бугаева на 9 лет строгого режима
2024.09.24 18:26
1
Отец Бугаева поделился эмоциями от отправки сына на 9 лет строгого режима
2024.09.24 14:35
9
Участника Евро в составе сборной России посадили на 9 лет строгого режима
2024.09.24 11:24
3
Прокуратура отчиталась по делу Бугаева, который обвинял полицию в подбрасывании наркотиков
2023.12.23 14:14
Бугаев подал иск на 5 миллионов рублей в отношении МВД
2023.11.30 11:37
3
Адвокат Бугаева сообщила о наличии доказательств невиновности экс-футболиста
2023.11.29 13:36
Экс-футболист сборной России заболел в СИЗО
2023.11.24 09:56
1
Экс-игрок сборной России обвинил полицию в фальсификации уголовного дела
2023.11.14 14:09
Суд рассмотрел апелляцию экс-игрока сборной России Бугаева, которому грозит 20 лет тюрьмы
2023.11.13 14:55
Защита Бугаева обжаловала его арест
2023.11.08 13:58
Адвокат Бугаева обвинила полицейских в фальсификации доказательств
2023.11.03 14:36
3
Суд избрал меру пресечения Бугаеву – экс-игроку сборной России грозит 20 лет тюрьмы
2023.11.03 14:03
2
Деменко: «Допускаю, что Бугаева могли подставить»
2023.11.02 19:34
Мостовой прокомментировал задержание Бугаева – он был вместе с ним в заявке на Евро-2004
2023.11.02 13:57
3
Реакция адвоката экс-игрока сборной России, которому грозит 20 лет тюрьмы
2023.11.01 14:05
Стала известна причина, по которой экс-игрок сборной России стал закладчиком
2023.11.01 11:44
6
Суды Краснодарского края объявили причину ареста Бугаева
2023.11.01 10:58
1
Отец Бугаева рассказал, за что задержали его сына
2023.11.01 10:12
Бывший игрок сборной России задержан за торговлю наркотиками
2023.11.01 08:47
2
Бугаев: «Сейчас занимаюсь грузоперевозками и макулатурой»
2015.11.10 17:39
4
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