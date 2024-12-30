Реакция Ташуева на гибель Бугаева на СВО

Бывший тренер «Краснодара» Сергей Ташуев отреагировал на смерть экс-игрока команды Алексея Бугаева. Он погиб на СВО.

«Это трагедия. Леша был неординарным игроком, со своими слабостями в плане отношения к жизни. Это даже не плохое, это его проблемы в подкорке. Его нельзя винить. Футболист был умный, мастеровитый, нормальный и порядочный парень.

Жаль, что так сложилась судьба, повела его не туда. Соболезнования родным и близким. У него был мужской характер. Я просто в шоке», – сказал Ташуев.