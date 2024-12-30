Реакция Ташуева на гибель Бугаева на СВО

Бывший тренер «Краснодара» Сергей Ташуев отреагировал на смерть экс-игрока команды Алексея Бугаева. Он погиб на СВО.
«Это трагедия. Леша был неординарным игроком, со своими слабостями в плане отношения к жизни. Это даже не плохое, это его проблемы в подкорке. Его нельзя винить. Футболист был умный, мастеровитый, нормальный и порядочный парень.
Жаль, что так сложилась судьба, повела его не туда. Соболезнования родным и близким. У него был мужской характер. Я просто в шоке», – сказал Ташуев.
- Бугаев начал профессиональную карьеру в 2001 году и завершил ее в 2010-м. Он был воспитанником ФШМ. В составе сборной России провел 7 матчей.
- Алексей был на Евро-2004.
- В сентябре этого года Бугаев был приговорен к 9,5 года колонии строгого режима по делу о покушении на сбыт наркотиков.
Источник: «Матч ТВ»