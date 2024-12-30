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Реакция Ташуева на гибель Бугаева на СВО

30 декабря 2024, 14:50
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Бывший тренер «Краснодара» Сергей Ташуев отреагировал на смерть экс-игрока команды Алексея Бугаева. Он погиб на СВО.

«Это трагедия. Леша был неординарным игроком, со своими слабостями в плане отношения к жизни. Это даже не плохое, это его проблемы в подкорке. Его нельзя винить. Футболист был умный, мастеровитый, нормальный и порядочный парень.

Жаль, что так сложилась судьба, повела его не туда. Соболезнования родным и близким. У него был мужской характер. Я просто в шоке», – сказал Ташуев.

  • Бугаев начал профессиональную карьеру в 2001 году и завершил ее в 2010-м. Он был воспитанником ФШМ. В составе сборной России провел 7 матчей.
  • Алексей был на Евро-2004.
  • В сентябре этого года Бугаев был приговорен к 9,5 года колонии строгого режима по делу о покушении на сбыт наркотиков.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Бугаев Алексей Ташуев Сергей
Комментарии (4)
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BarStep
1735563621
Это его выбор. Или на киче с непонятным будующим, или стать героем и …. Погиб, царствие небесное парню, отмучался…
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sochi-2013
1735569568
Неоднозначная судьба. Даже непонятно. искупил вину или нет.
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Антибиотик
1735572591
Кто придумывает эти дебильные формулировки? Покушение на сбыт наркотиков...
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