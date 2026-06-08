Жена погибшего Бугаева грозила разводом, если он уйдет на СВО

Яна Бугаева, супруга бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева, рассказала, что муж отправился в зону СВО вопреки ее воле.

Экс-футболист погиб в 43-летнем возрасте.

Бугаев подписал контракт после того, как его приговорили к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Он получил тюремный срок за попытку незаконного сбыта почти полкилограмма мефедрона.

Алексей выступал за «Торпедо», «Локомотив», «Томь» и «Краснодар». В его активе 7 матчей за сборную России, в том числе два – на Евро-2004.

«Я не хотела, чтобы он на СВО шел. Говорила: «Ты всю жизнь в футбол играл, ну зачем ты туда идешь? Если так хочешь – иди, но только через развод. Я тебя не отпускаю».

Но он все равно пошел. А потом с ним пропала связь – отправляешь сообщение, а там одна галочка. Каждый день заходишь, чтобы увидеть, что их стало две. Что он был онлайн.

Ничего. А потом нам сообщили, что он погиб», – заявила вдова.