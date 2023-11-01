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    Отец Бугаева рассказал, за что задержали его сына

    Иван Бугаев, отец бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева, рассказал о задержании его сына в Краснодаре.

    «Есть такое дело, да. Задержан за неповиновение на данный момент. Связи с ним сейчас нет. Алексей жене сообщил, а она мне позвонила. Уже предпринимаем определенные действия. А что в телеграм-каналах пишут? 500 грамм наркотиков? Если вы в курсе, сейчас в Краснодарском крае проводятся мероприятия. В двух словах – он попал под раздачу. По сути дела, невиновен. Оказался не в то время не в том месте», – сказал Иван Бугаев.

    В ночь на 29 октября Бугаева остановили полицейские и обнаружили в кармане толстовки пакет с неизвестный порошком. Экс-футболиста арестовали на 7 суток. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

    • Бугаев завершил карьеру в 2010 году в «Краснодаре». Ранее он играл за «Локомотив», «Торпедо», «Томь» и «Химки».
    • За сборную России Бугаев провел семь матчей

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.11.2023 10:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17241

      Алексей З 1 ноября, 10:21

      Только суд может определить вину , ну и для чего это сейчас выкладывать и создавать не нужный хайп ?

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