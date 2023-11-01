Отец Бугаева рассказал, за что задержали его сына

Иван Бугаев, отец бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева, рассказал о задержании его сына в Краснодаре.

«Есть такое дело, да. Задержан за неповиновение на данный момент. Связи с ним сейчас нет. Алексей жене сообщил, а она мне позвонила. Уже предпринимаем определенные действия. А что в телеграм-каналах пишут? 500 грамм наркотиков? Если вы в курсе, сейчас в Краснодарском крае проводятся мероприятия. В двух словах – он попал под раздачу. По сути дела, невиновен. Оказался не в то время не в том месте», – сказал Иван Бугаев.

В ночь на 29 октября Бугаева остановили полицейские и обнаружили в кармане толстовки пакет с неизвестный порошком. Экс-футболиста арестовали на 7 суток. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.