Прокуратура отчиталась по делу Бугаева, который обвинял полицию в подбрасывании наркотиков

Не найдено свидетельств того, что полиция подбросила мефедрон экс-футболисту сборной России Алексею Бугаеву.
Об этом говорится в релизе прокуратуры Краснодарского края.
«Доводы о злоупотреблении должностными полномочиями, превышении должностных полномочий сотрудниками полиции при задержании Бугаева, вымогательстве у последнего денежных средств являлись предметом доследственной проверки, организованной следователем следственного отдела по Прикубанскому округу СУ СК России по краю, по итогам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях сотрудников полиции составов преступлений.
При этом следователем в сотовом телефоне обвиняемого нашли подтверждающие намерение сбыта доказательства – фото данной закладки, фото ранее произведенных закладок и весы», – сообщили в прокуратуре.
- Бугаева арестовали по делу о покушении на сбыт наркотиков. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
- Сообщалось, что его задержали с 495 г мефедрона.
- Алексей выступал за «Торпедо», «Локомотив», «Томь» и «Краснодар». В его активе 7 матчей за сборную России, в том числе два – на Евро-2004.
- Бугаев завершил карьеру в 2010 году.