Прокуратура отчиталась по делу Бугаева, который обвинял полицию в подбрасывании наркотиков

Не найдено свидетельств того, что полиция подбросила мефедрон экс-футболисту сборной России Алексею Бугаеву.

Об этом говорится в релизе прокуратуры Краснодарского края.

«Доводы о злоупотреблении должностными полномочиями, превышении должностных полномочий сотрудниками полиции при задержании Бугаева, вымогательстве у последнего денежных средств являлись предметом доследственной проверки, организованной следователем следственного отдела по Прикубанскому округу СУ СК России по краю, по итогам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях сотрудников полиции составов преступлений.

При этом следователем в сотовом телефоне обвиняемого нашли подтверждающие намерение сбыта доказательства – фото данной закладки, фото ранее произведенных закладок и весы», – сообщили в прокуратуре.