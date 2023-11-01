Реакция адвоката экс-игрока сборной России, которому грозит 20 лет тюрьмы

Адвокат Екатерина Макличенко, представляющая интересы бывшего игрока сборной России Алексея Бугаева, отреагировала на задержание спортсмена.
Макличенко сообщила, что «версия в СМИ про наркошопы не имеет здравого смысла». Она дополнила, что попытка Бугаева скрыться от полицейских при задержании не соответствует действительности, а наркотиков у него с собой не было.
Официальные обвинения Бугаеву не выдвинуты, но он находится под стражей, связи с ним нет.
- Футболисту грозит до 20 лет лишения свободы.
- Он завершил карьеру в 2010 году в «Краснодаре». Ранее играл за «Локомотив», «Торпедо», «Томь» и «Химки».
- За сборную России Бугаев провел семь матчей.
Источник: телеграм-канал «СпоRT»