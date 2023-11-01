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    • Реакция адвоката экс-игрока сборной России, которому грозит 20 лет тюрьмы

    Реакция адвоката экс-игрока сборной России, которому грозит 20 лет тюрьмы

    Адвокат Екатерина Макличенко, представляющая интересы бывшего игрока сборной России Алексея Бугаева, отреагировала на задержание спортсмена.

    Макличенко сообщила, что «версия в СМИ про наркошопы не имеет здравого смысла». Она дополнила, что попытка Бугаева скрыться от полицейских при задержании не соответствует действительности, а наркотиков у него с собой не было.

    Официальные обвинения Бугаеву не выдвинуты, но он находится под стражей, связи с ним нет.

    • Футболисту грозит до 20 лет лишения свободы.
    • Он завершил карьеру в 2010 году в «Краснодаре». Ранее играл за «Локомотив», «Торпедо», «Томь» и «Химки».
    • За сборную России Бугаев провел семь матчей.

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    Источник: телеграм-канал «СпоRT»

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    01.11.2023 14:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -75

      Скай 1 ноября, 14:19

      темнит адвокат,типа не виноват лешка, менты попутали. Но, не все так просто.

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