Реакция адвоката экс-игрока сборной России, которому грозит 20 лет тюрьмы

Адвокат Екатерина Макличенко, представляющая интересы бывшего игрока сборной России Алексея Бугаева, отреагировала на задержание спортсмена.

Макличенко сообщила, что «версия в СМИ про наркошопы не имеет здравого смысла». Она дополнила, что попытка Бугаева скрыться от полицейских при задержании не соответствует действительности, а наркотиков у него с собой не было.

Официальные обвинения Бугаеву не выдвинуты, но он находится под стражей, связи с ним нет.