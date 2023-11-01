Реакция адвоката экс-игрока сборной России, которому грозит 20 лет тюрьмы

темнит адвокат,типа не виноват лешка, менты попутали. Но, не все так просто.
Адвокат Екатерина Макличенко, представляющая интересы бывшего игрока сборной России Алексея Бугаева, отреагировала на задержание спортсмена.
Макличенко сообщила, что «версия в СМИ про наркошопы не имеет здравого смысла». Она дополнила, что попытка Бугаева скрыться от полицейских при задержании не соответствует действительности, а наркотиков у него с собой не было.
Официальные обвинения Бугаеву не выдвинуты, но он находится под стражей, связи с ним нет.
- Футболисту грозит до 20 лет лишения свободы.
- Он завершил карьеру в 2010 году в «Краснодаре». Ранее играл за «Локомотив», «Торпедо», «Томь» и «Химки».
- За сборную России Бугаев провел семь матчей.