Бывший игрок сборной России задержан за торговлю наркотиками

Против бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева возбудили уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере. Он был задержан в Краснодаре, сообщает телеграм-канал Shot.

Бугаева остановили полицейские в ночь на 29 октября и обнаружили в кармане толстовки пакет с неизвестный порошком. Содержимое пакета было установлено позже – там оказалось 0,5 кг мефедрона. Экс-футболиста арестовали на 7 суток. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.