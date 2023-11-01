Бывший игрок сборной России задержан за торговлю наркотиками

Против бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева возбудили уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере. Он был задержан в Краснодаре, сообщает телеграм-канал Shot.
Бугаева остановили полицейские в ночь на 29 октября и обнаружили в кармане толстовки пакет с неизвестный порошком. Содержимое пакета было установлено позже – там оказалось 0,5 кг мефедрона. Экс-футболиста арестовали на 7 суток. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
- Бугаев завершил карьеру в 2010 году в «Краснодаре». Ранее он играл за «Локомотив», «Торпедо», «Томь» и «Химки».
- За сборную России Бугаев провел семь матчей.
Источник: Телеграм-канал Shot