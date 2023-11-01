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    • Бывший игрок сборной России задержан за торговлю наркотиками

    Бывший игрок сборной России задержан за торговлю наркотиками

    Против бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева возбудили уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере. Он был задержан в Краснодаре, сообщает телеграм-канал Shot.

    Бугаева остановили полицейские в ночь на 29 октября и обнаружили в кармане толстовки пакет с неизвестный порошком. Содержимое пакета было установлено позже – там оказалось 0,5 кг мефедрона. Экс-футболиста арестовали на 7 суток. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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    Источник: Телеграм-канал Shot

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    01.11.2023 08:47
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +213

      яцык 1 ноября, 09:18

      Несет спорт в массы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA 1 ноября, 08:56

      Ааа Бугаев а я уж то подумал Промесс сыграл за сборную . Ух повезло

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1796

      Айболид > JIEGEHDA 1 ноября, 09:25

      Так Бугай у Прамеза наверно и берёт своё "ширялово".

      2
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