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    • Участника Евро в составе сборной России посадили на 9 лет строгого режима

    Участника Евро в составе сборной России посадили на 9 лет строгого режима

    Суд вынес решение по делу бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева. Его наказали за незаконный сбыт наркотиков.

    «Из приговора суда следует, что в октябре 2023 года Бугаев, получив смс-сообщение с координатами расположения «закладки» с наркотическими средствами, забрал из тайника наркотики общей массой 494,8 грамма. Наркотики подсудимый приобрел с целью дальнейшего незаконного сбыта, однако сделать это ему не удалось, так как он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

    В своих показаниях экс-футболист заявлял, что не планировал распространять наркотики, а хотел помочь полиции изобличить людей, которые предложили ему этим заниматься. Однако после того, как его показания были оглашены в судебном заседании, Бугаев полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Также вина подсудимого была установлена совокупностью исследованных по делу доказательств.

    При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учел наличие ребенка, раскаяние, а также многочисленные награды за успехи в спорте.

    Бугаеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», – сообщили в суде.

    • Сообщалось, что Бугаева задержали с 495 г мефедрона.
    • Алексей выступал за «Торпедо», «Локомотив», «Томь» и «Краснодар». В его активе 7 матчей за сборную России, в том числе два – на Евро-2004.
    • Бугаев завершил карьеру в 2010 году.

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    Источник: телеграм-канала Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края

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    24.09.2024 11:24
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    Комментарии (3)
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    Мордаванин
    1727169181
    барыга не в тех командах играл сеичас бы посвистывал в однудырку в арабии и рдовался жизни
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    MazaiNN
    1727169472
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