Участника Евро в составе сборной России посадили на 9 лет строгого режима

Суд вынес решение по делу бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева. Его наказали за незаконный сбыт наркотиков.

«Из приговора суда следует, что в октябре 2023 года Бугаев, получив смс-сообщение с координатами расположения «закладки» с наркотическими средствами, забрал из тайника наркотики общей массой 494,8 грамма. Наркотики подсудимый приобрел с целью дальнейшего незаконного сбыта, однако сделать это ему не удалось, так как он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В своих показаниях экс-футболист заявлял, что не планировал распространять наркотики, а хотел помочь полиции изобличить людей, которые предложили ему этим заниматься. Однако после того, как его показания были оглашены в судебном заседании, Бугаев полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Также вина подсудимого была установлена совокупностью исследованных по делу доказательств.

При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учел наличие ребенка, раскаяние, а также многочисленные награды за успехи в спорте.

Бугаеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», – сообщили в суде.