Адвокат Бугаева сообщила о наличии доказательств невиновности экс-футболиста

Адвокат бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева, Екатерина Макличенко, сообщила подробности о деле экс-футболиста, обвиняемого в сбыте наркотиков.

«Сейчас решим вопрос с очередностью представления доказательств в следствии. Думаю, что мы соберем пресс-конференцию, на которой покажем доказательства невиновности Бугаева, которые, слава богу, мы получили. Главное сейчас – не навредить, чтобы у определенных людей не было возможности подстроить ситуацию под себя. Сначала надо зафиксировать их версию, а затем уже представлять то, что на самом деле произошло», – сказала Макличенко.