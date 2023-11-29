Адвокат Бугаева сообщила о наличии доказательств невиновности экс-футболиста

Адвокат бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева, Екатерина Макличенко, сообщила подробности о деле экс-футболиста, обвиняемого в сбыте наркотиков.
«Сейчас решим вопрос с очередностью представления доказательств в следствии. Думаю, что мы соберем пресс-конференцию, на которой покажем доказательства невиновности Бугаева, которые, слава богу, мы получили. Главное сейчас – не навредить, чтобы у определенных людей не было возможности подстроить ситуацию под себя. Сначала надо зафиксировать их версию, а затем уже представлять то, что на самом деле произошло», – сказала Макличенко.
- 1 ноября стало известно, что Бугаева задержали в Краснодаре и возбудили против него уголовное дело по статье 228.1 УК РФ – производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере.
- Он был заключен под стражу до 31 декабря 2023 года.
- Бугаев провел 7 матчей за сборную России и завершил игровую карьеру в 2010 году.
Источник: «Спорт-Экспресс»