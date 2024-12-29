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    Бывший футболист сборной России погиб на СВО

    Юрист Антон Смирнов сообщил о гибели бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева.

    «На СВО погиб бывший футболист московского «Торпедо», «Локомотива», «Томи», «Химок», «Краснодара» и сборной России Алексей Бугаев», – говорится в сообщении. Экс-игроку национальной команды было 43 года.

    • Бугаев начал профессиональную карьеру в 2001 году и завершил ее в 2010-м. Он был воспитанником ФШМ. В составе сборной России провел 7 матчей.
    • В сентябре этого года Бугаев был приговорен к 9,5 года колонии строгого режима по делу о покушении на сбыт наркотиков.

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    Источник: телеграм-канал «Честность – не порок»

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    29.12.2024 20:49
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    Комментарии (20)
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    ...уефан
    1735495573
    ...в жизни дорог много. Разных... Для него они все закончились. Соболезнования родным и близким погибшего...
    Ответить
    Цугундeр
    1735495930
    Много есть слов . Есть ёрничество, злорадство и псевдопафосный патриотизм... Ммм.. Так скажу. Душа саднит.
    Ответить
    Интерес
    1735496053
    Вечная память! А остальным футболистам страны(особенно с сотнями штрафов и неуплаченными коммунальными услугами) посвящается стихотворение В.В.Маяковского "ВАМ!".
    Ответить
    Myasko
    1735496295
    Вечная память воину
    Ответить
    The only one
    1735497064
    Царствие небесное...
    Ответить
    Plyash
    1735497634
    Пусть земля тебе будет пухом,Алексей.Если и было что,то искупил вину - перед смертью всё меркнет,а каково наше правосудие,мы все хорошо знаем.
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    Mirak92
    1735498971
    Решил с зоны откосить, не получилось. Наркоманы хуже воров
    Ответить
    n876
    1735505524
    Наркота утащила...Решил отмазаться--пошел убивать других.Убили его.
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    neveldomha
    1735512044
    Надеюсь, что утащил с собой с десяток бандеровских мразей.
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    нейтральныйкакникто
    1735528568
    Герой однако.Многие гордятся. Посмотрел бы на них если бы их дети внуки стали наркоманами благодаря таким героям
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