Бывший футболист сборной России погиб на СВО

Юрист Антон Смирнов сообщил о гибели бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева.
«На СВО погиб бывший футболист московского «Торпедо», «Локомотива», «Томи», «Химок», «Краснодара» и сборной России Алексей Бугаев», – говорится в сообщении. Экс-игроку национальной команды было 43 года.
- Бугаев начал профессиональную карьеру в 2001 году и завершил ее в 2010-м. Он был воспитанником ФШМ. В составе сборной России провел 7 матчей.
- В сентябре этого года Бугаев был приговорен к 9,5 года колонии строгого режима по делу о покушении на сбыт наркотиков.