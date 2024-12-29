Бывший футболист сборной России погиб на СВО

Юрист Антон Смирнов сообщил о гибели бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева.

«На СВО погиб бывший футболист московского «Торпедо», «Локомотива», «Томи», «Химок», «Краснодара» и сборной России Алексей Бугаев», – говорится в сообщении. Экс-игроку национальной команды было 43 года.