Участник Евро-2004 намерен отправиться на службу в зону СВО

Осужденный экс-игрок сборной России Алексей Бугаев может уйти добровольцем в зону специальной военной операции (СВО).
«Да, Алексей планировал на СВО. Он хотел после приговора отправиться на СВО. И в связи с этим спешил, чтобы быстрее приговор состоялся», – сказал адвокат бывшего футболиста Константин Жеребцов.
- Во вторник Бугаева приговорили к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
- Он получил тюремный срок за попытку незаконного сбыта почти полкилограмма мефедрона.
- Алексей выступал за «Торпедо», «Локомотив», «Томь» и «Краснодар». В его активе 7 матчей за сборную России, в том числе два – на Евро-2004.