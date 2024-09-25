Участник Евро-2004 намерен отправиться на службу в зону СВО

Осужденный экс-игрок сборной России Алексей Бугаев может уйти добровольцем в зону специальной военной операции (СВО).

«Да, Алексей планировал на СВО. Он хотел после приговора отправиться на СВО. И в связи с этим спешил, чтобы быстрее приговор состоялся», – сказал адвокат бывшего футболиста Константин Жеребцов.