Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Участник Евро-2004 намерен отправиться на службу в зону СВО

    Осужденный экс-игрок сборной России Алексей Бугаев может уйти добровольцем в зону специальной военной операции (СВО).

    «Да, Алексей планировал на СВО. Он хотел после приговора отправиться на СВО. И в связи с этим спешил, чтобы быстрее приговор состоялся», – сказал адвокат бывшего футболиста Константин Жеребцов.

    • Во вторник Бугаева приговорили к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
    • Он получил тюремный срок за попытку незаконного сбыта почти полкилограмма мефедрона.
    • Алексей выступал за «Торпедо», «Локомотив», «Томь» и «Краснодар». В его активе 7 матчей за сборную России, в том числе два – на Евро-2004.

    Новости по теме
    Экс-защитник сборной России отреагировал на приговор Бугаеву 2
    Мостовой прокомментировал отправку Бугаева на 9 лет строгого режима 4
    Отец Бугаева поделился эмоциями от отправки сына на 9 лет строгого режима 14
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2024 00:12
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    serhio80
    1727214679
    семеныч, а ты пойдешь? ))) знаток голландской юрисприденции)))
    Ответить
    neim
    1727233830
    О как, а господин Промес там ещё не собирается на СВО, только с другой стороны ? Глядишь, голландское правосудие сжалится и пошлёт наркобарыгу вину перед законом исправлять ?
    Ответить
    кайрос
    1727239495
    Вот так и набираются солдаты.Участник СВО оссвобождаетссяя от уголовной ответственности.А еще--" Собянин подписал указ об увеличении единовременной выплаты тем, кто заключит контракт с Минобороны России о прохождении военной службы до 1,9 миллиона рублей. "...За деньги стало быть. И только мобики, те кто еще остался, два года бесплатно.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+