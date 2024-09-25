Экс-защитник сборной России отреагировал на приговор Бугаеву

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников высказался о приговоре для экс-игрока национальной команды Алексея00 Бугаева.

– Алексей Бугаев приговорен к 9,5 года тюрьмы. Как вы отреагировали на это известие?

– Расстроен, что бывший футболист и игрок сборной попал в такую ситуацию. Конечно, все это печально.

– Он был хорошим партнером по команде?

– Футболист он был хороший. Я думал, что Алексей далеко пойдет. Так сложилась послефутбольная жизнь. Не знаю подробностей, может, круг общения, какие-нибудь друзья повлияли на него.

– Будучи футболистом, каким он был человеком?

– Он был спокойным, не разговорчивым. Он мало разговоривал, но больше делал на поле.