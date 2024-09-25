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    • Экс-защитник сборной России отреагировал на приговор Бугаеву

    Экс-защитник сборной России отреагировал на приговор Бугаеву

    Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников высказался о приговоре для экс-игрока национальной команды Алексея00 Бугаева.

    Алексей Бугаев приговорен к 9,5 года тюрьмы. Как вы отреагировали на это известие?

    – Расстроен, что бывший футболист и игрок сборной попал в такую ситуацию. Конечно, все это печально.

    – Он был хорошим партнером по команде?

    – Футболист он был хороший. Я думал, что Алексей далеко пойдет. Так сложилась послефутбольная жизнь. Не знаю подробностей, может, круг общения, какие-нибудь друзья повлияли на него.

    – Будучи футболистом, каким он был человеком?

    – Он был спокойным, не разговорчивым. Он мало разговоривал, но больше делал на поле.

    • Бугаев был приговорен к заключению по делу о сбыте наркотиков.
    • Сенников и Бугаев вместе выступали за «Локомотив» в сезоне-2005 и за сборную России в 2004-2005 годах.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    25.09.2024 11:11
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    Комментарии (2)
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    Max-Min-vkontakte
    1727256332
    Воистину, от сумы да от тюрьмы не зарекайся (
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    ilich55
    1727256650
    В тихом омуте черти водятся.
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