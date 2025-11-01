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Дмитрий Сенников
Дмитрий Сенников
Завершил карьеру
24 июня 1976 (50), Санкт-Петербург
| Защитник
183 см | 74 кг
Россия
Статистика
Новости
Реакция Сенникова на серьезные финансовые проблемы в «Локомотиве»
31 мая
3
«Локомотиву» посоветовали двух футболистов на замену Батракову
18 апреля
1
Сенников высказался об уходе Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
10 января
1
Сенников сказал, на кого ЦСКА сделает ставку в обороне после ухода Дивеева
7 января
1
Сенников объяснил, почему «Спартак» может преподнести сюрприз в игре с «Краснодаром»
2025.11.01 08:49
3
Сенников – о Джикии, Сутормине и Комличенко: «Средние усиления»
2025.06.04 09:37
4
Сенников – о Зделаре в «Зените»: «Реал» тоже брал Крооса как запасного, а потом он заиграл»
2025.02.22 13:24
2
Экс-защитник сборной России оценил шансы Дзюбы на приглашение в национальную команду
2024.10.24 18:23
4
Сенников назвал фаворита матча «Локомотива» и «Спартака»
2024.09.28 10:15
1
Экс-защитник сборной России отреагировал на приговор Бугаеву
2024.09.25 11:11
2
Сенников: «Локомотив» в этом сезоне будет претендовать на титул РПЛ»
2024.08.17 13:27
3
Сенников высказался о будущем Антона Миранчука
2024.08.07 08:30
Сенников объяснил, почему для болельщиков «Зенита» титул 2007 года ценнее нынешних
2024.01.02 14:19
Сенников назвал главного кандидата на замену Абаскалю в «Спартаке»
2023.10.05 14:40
8
«Напоминает Сычева и Измайлова»: Сенников восхищен 18-летним российским игроком
2023.03.27 16:09
1
Сенников назвал оптимального кандидата на пост тренера «Локомотива»
2022.09.12 00:35
9
Сенников считает, что «Динамо» может выиграть РПЛ, если подпишет Баринова
2022.06.28 23:31
Сенников: «С «Атлетико» можно играть на равных. Это комфортная команда для «Локомотива»
2020.10.21 12:52
25
Сенников: «Признавать «Зенит» чемпионом досрочно несправедливо, конкуренты еще могут догнать его»
2020.05.13 12:26
12
Сенников – о возможном уходе Семина: «Альтернативы ему нет. Если только на Гвардиолу поменяют»
2020.05.06 13:21
6
Сенников: «Самый реальный вариант – аннулировать результаты нынешнего чемпионата»
2020.03.30 08:33
9
Сенников – о «Локомотиве» начала 2000-х: «Так и жили: один в караоке поет, другой любовью занимается»
2019.10.25 09:32
5
Сенников: «Сeмин всегда верил в приметы. В день матча стояла обязательная прогулка в лес. Все были недовольны»
2019.10.25 01:23
2
Сенников: «Ювентус» любит разыгрывать мяч у своих ворот, а защитники не особо техничные. Можно их за это наказать»
2019.10.22 14:46
8
Сенников: «Битва двух столиц – теперь матч «Зенита» с «Локомотивом», а не со «Спартаком»
2019.09.28 10:36
20
Сенников: «Зениту» явно повезло. «Славия» была лучше по всем показателям и играла с большим преимуществом»
2018.10.05 12:40
18
Сенников – о неудачах «Локомотива»: «Только Семин знает, что делать в таких ситуациях»
2018.09.28 07:32
5
Сенников: «Видно, что «Локомотив» пока еще не разыгрался»
2018.08.21 07:21
Сенников: «Смолов попал в команду, в которой ему должно быть комфортно»
2018.08.14 11:15
4
Сенников: «С Турцией на поле выйдут те, кто сыграет с Саудовской Аравией»
2018.06.05 06:41
2
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