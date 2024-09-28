Сенников назвал фаворита матча «Локомотива» и «Спартака»

Бывший защитник «Локомотив» Дмитрий Сенников высказался о матче 10-го тура РПЛ, в котором красно-зеленые встретятся со «Спартаком».

– Должен быть интересный матч. «Локомотив» в хорошей форме, «Спартак» сейчас тоже на подъеме, даже не важно, что они в концовке с «Динамо» упустили победу. Это московское дерби, которое всегда привлекает внимание. На поле будет жарко.

– Кто фаворит встречи?

– На мой взгляд, сейчас «Локомотив» более стабильно идет, поэтому думаю, что «железнодорожники». Тем более «Локомотив» играет дома. Он больше фаворит, но это пока просто на бумаге. Посмотрим, кто как будет готов и какие лучшие качества проявит. Например, Барко или Батраков. Кто будет лучше, тот и выиграет.

– У «Спартака» две ничьи в минувших матчах. Можно ли сказать, что эмоции у команды Станковича заканчиваются и команда начинает буксовать?

– Мне кажется, что это просто такой период. Весь чемпионат невозможно ровно провести. Понятно, что и «Динамо» – хорошая команда, с которой непросто играть. Каждая игра – это новая жизнь.

– Сможет ли Батраков проявить себя в матче с топ-клубом?

– На самом деле, мне это интересно. С «Краснодаром» он себя не проявил. Батраков был одним из худших на поле. В таких вот матчах будет понятно, насколько он хорош.

Матч со «Спартаком» станет для Батракова лакмусовой бумажкой. Уже можно будет оценивать сполна его фееричный старт. Понятно, что он уже и так фееричный. Батраков себя здорово проявил. Но хотелось бы, чтобы он был молодой звездой не только на фоне средних команд, но и в игре с топ-командами.